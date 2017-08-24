Meizu M6 Note özellikleri

Performans odaklı ve uygun fiyatlı telefon üreticisi Meizu’nun yeni modeli M6 note resmi olarak tanıtıldı.Meizu almayı düşünenler uzun zamandır bu modelin tanıtılmasını bekliyordu.

İsterseniz ilk olarak Meizu M6 Note teknik özelliklerine bakalım daha sonra detaylarını konuşuruz.

5.5 inçlik oldukça büyük bir IPS LCD ekranı bulunuyor.Bu ekran 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir.Ekran olarak oldukça tatmin edici netliktedir.

4000 mAh’lık batarya kapasitesi ile eşdeğerlerine göre oldukça ön plandadır.Hızlı şarj desteğininde olduğunu belirtelim.12 Megapiksellik bir arka kamerası ve 5 megapiksellik ikinci bir arka kamerası bulunmaktadır.Ön kamerası ise oldukça muhteşem çözünürlüğe sahip.Selfie çekmeyi seviyorsanız 16 megapiksellik bir ön kamera sizi mutlu edecektir.İşlemci performansına baktığımızda da 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti bulunuyor.3 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak imkansız diyebiliriz.32 GB’lık dahili depolama hafızası sizi sıkıntıya sokmayacaktır.Bana 32 GB yetmez diyorsanız microSD hafıza kartı takarak kapasiteyi artırabilirsiniz.4.5G ve parmak izi okuyucusu bulunan Meizu M6 Note’un satış fiyatı resmi olarak açıklanmadı.

Meizu M6 Note Türkiye’ye ne zaman gelecek sorusuna ise malesef net bilgi veremiyoruz.

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