Meizu M5s teknik özellikleri ile dikkatleri çekti

Akıllı telefon dünyasında en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Meizu, yeni orta segment modeli olan Meizu M5s’i tanıttı.

İsterseniz bu modelin başlıca teknik özelliklerine bakalım.Bu model henüz Türkiye’ye gelmedi ve satış fiyatı konusunda da herhangi bir netlik bulunmamaktadır.

Meizu M5s özellikleri

İlk olarak 5.2 inçlik 282 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3000 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Son çıkan modellerde olduğu gibi bu model de değiştirebilir batarya bulunmamaktadır.Kamera özelliklerine baktığımızda ise arka kamerası 13 megapiksel, ön kamerası ise 5 megapiksellik bir çözünürlüğe sahiptir.İşlemci gücüne baktığımızda da 1.3 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6753 yonga seti bulunmaktadır.

3 GB RAM ile oldukça hızlı olduğunu belirtelim.32 GB‘lık dahili depolama hafızasının yanında ekstradan takabileceğiniz microSD yuvası bulunmaktadır.Android’in 6.0 marshmallow sürümü ile birlikte gelmektedir.Android’in Nougat sürümüne ise alıp almayacağına dair net bilgi bulunmamaktadır.4.5G internet teknolojisinide desteklemektedir.Parmak izi okuyucusu ve çift hat özelliği bulunan Meizu M5s modeli çok aktif telefon kullanmayanlara hitap etmektedir.

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