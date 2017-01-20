Meizu M5 İncelemesi

Her ne kadar Çin dışındaki ülkelerde çok yaygınlaşmasa da, eğer cep telefonu piyasasına ilgiliyseniz mutlaka bir kez olsun Meizu adını duymuşsunuzdur.

Fiyat-performans yönünden akıl almaz telefonlar yapan ve 2016 yılında da Çin’deki telefon satışlarının yüzde 90’ını gerçekleştiren bu marka, giderek dünyaya açılıyor. Biz de son olarak çıkan Meizu M5 modelinin incelemesini gerçekleştirdik.

Meizu M5 Tasarımı

Uygun fiyatlı bir telefon olan Meizu M5, plastik bir kasaya ve farklı renk seçeneklerine sahip. Metal olmasa da, kasası kaliteli izlenimi veriyor ve üzerinde parmak izleri bırakmıyor. 8mm kalınlığındaki cihazın ağırlığı ise 138 gram. Aynı zamanda beş farklı da renk seçeneği mevcut.

Meizu M5 Ekranı

Meizu M5 modelinde 5.2 inçlik IPS LCD ekran bulunuyor ve çözünürlük rakamları da 1280 x 720 olarak belirlenmiş. Uygun fiyatlı telefonların genelde en büyük eksiği ekranı olur ve Meizu M5 de bu konuda bir istisna olmuyor. Telefonun ekranı çok fazla başarılı olmasa da, parlaklık konusunda sorun yaratmıyor ve renkler algılanıyor. Yine de benzer bir cihaz olan Motorola Moto G4 kadar başarılı da değil.

Meizu M5 Teknik Özellikleri

Cihaz MediaTek MT6750 işlemci çipsetine sahip ve SoC olarak da octa-core sekiz çekirdekli Cortex A53 kullanılıyor. Bu çipin performansı 4 yıl önce çıkan Apple iPhone 5’le eşdeğer diyebiliriz ve çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz.

Fakat yine de Meizu M5 epey iyi optimize edilmiş bir telefon ve çoğu zaman sorunsuz, akıcı olarak çalışıyor. Nadir kasma yaşanan cihaz, 16GB veya 32GB sabit hafıza seçeneklerine sahip. Ayrıca microSD kart ile hafıza 128GB’a kadar yükseltilebiliyor.

4G LTE desteği de olan ve Android 6.0 Marshmallow ile kutudan çıkan Meizu M5, 13MP arka kameraya ve 5MP ön kameraya sahip. Meizu M5 oldukça başarılı bir fotoğraf kalitesine sahip olsa da, video konusunda aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Fakat yine de fiyatına oranla oldukça başarılı olduğunu hatırlatalım.

Cihazda 3070mAh gücünde bir batarya kullanılırken, ortalamanın üstünde bir performans sergiliyor. Meizu M5 ile ortalama 5 saat video kaydı yapmak, 9 saat oyun oynamak, 37 saat arama yapmak ve 66 saat müzik dinlemek mümkün. Bu da bu fiyattaki bir telefon için gayet iyi rakamlar.

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