Meizu E3 özellikleri

Üst segment bir model olan Meizu E3 Çin’de tanıtıldı. Meizu markası her cebe uygun fiyatlı ve performanslı modelleri ile beğenilmktedir. Kısaca Meizu E3 teknik özelliklerine bakalım;

Son yıllarda artık büyük ekranlı telefonlara talep arttığı için bu modelde de 5.99 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunmaktadır. 403 PPI Piksel yoğunluğunda ve yüzde 78.74 Ekran/Gövde oranına sahiptir. Şarj konusunda iddialı olan Meizu, bu telefonda 3360 mAh’lık oldukça güçlü bir batarya kullanıyor. Hızlı şarj özelliği ile 30 dakika içerisinde yüzde 53 doluluk oranına ulaşabilirsiniz.

Yonga seti olarak ise 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 yer alıyor. 6 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak çok ama çok zor olacaktır. 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken bu kapasiteyi microSD kart ile artırabilirsiniz. Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 12 megapiksellik bir arka kamera ve 20 megapiksellik ikinci bir arka kamera bulunuyor. İkinci arka kamera F2.6 diyafram aralığındadır. Selfie kamerası ise 8 megapikseldir.

4.5G ve parmak izi okuyucusununda olduğunu hatırlatalım. Android 7.1.2 Nougat sürümü ile yüklü geliyor. Yüksek ihtimal Android 8.0 oreo güncellemesi alacaktır. Meizu E3 modeli Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor. Yurtdışında 1100 TL gibi bir rakamla satılacak.

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