Bilim ve Teknoloji

Mavic 3 batarya şarj cihazı (3 bataryayı tek seferde şarj)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Aralık 2021
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DJI Mavic 3 drone modeli 31.599 TL’den satılıyor. Mavic 3, 3 farklı kutu içeriği ile gönderilmektedir. Standart, Combo ve Premium olmak üzere bütçenize göre istediğiniz paketi alabilirsiniz.

Standart kutu içeriğinde sadece bir adet batarya bulunuyor. Combo kutuda ise 3 adet yedek batarya bulunmaktadır. Fakat Combo paket alsanızda batarya şarj cihazını mecburen tek tek şarj etmek zorundasınız.

3 adet bataryayı aynı anda şarj etmek için ekstradan Mavic 3 toplu şarj cihazı kullanmanız gerekiyor. Bu aksesuar ise sadece Premium paket içeriğinde yer alıyor.

Ekstradan almak istiyorsanız 89 dolar ücret ödemeniz gerekiyor. Tabi bu ücret yurt dışı ücretidir. Henüz ülkemizde Mavic 3 batarya şarj cihazı satan web sitesi bulunmuyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Aralık 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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