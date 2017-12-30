MasterMouse S özellikleri

Oyuncular için üretilmiş olan 32bit işlemcili ve 512byte dahili hafıza kartı olan MasterMouse S, ve pürüzsüz, ufak, ergonomik ve diğer teknik özellikleri ile gaming kitlesine hitap etmesi bu fareyi, diğer farelerden çok farklı ve özellikli kılıyor.

32 bit işlemci ve 512 byte dahili hafızaya sahip olan argb ışıklandırmalı MasterMouse S, 20 milyon tıklanma ömrü ile kullanıcıların oyun deneyimine ultralüks bir deneyim katıyor. Altı butona sahip fare’nin tekerlek ve arka kısmında argb aydınlatma desteği ile tam bi gaming faresi, lakabını alıyor. Üzerindeki sert ve hissettiren tekerleği ve hemen arkasında bulunan, farenin ayarlanması için konumlandırılmış buton ile fare’nin bir çok ayarını ve hassasiyetini yönetebiliyorsunuz. MasterMouse S’in sitesinden indirebileceğiniz, yazılım ile mouseyi ayarlamak ve istediğiniz tuşa istediğinizi bir özelliği atamak oldukça kolay ve kullanışlı.

Ergonomik açıdan çok iyi tasarlanmış fare oldukça sağlam ve mat bir malzeme ile tasarlanmış, Fareyi, sitesinden indirdiğiniz yazılım sayesinde isterseniz butonların yerini ve işlevini değiştirebilirsiniz ya da herhangi bir butona kaç defa tıklandığında ne yapması gerektiğini atayabilir isterseniz ise herhangi bir buton ile birlikte basıldığında yeni görevler verebilirsiniz yada daha da ötesinde belirlediğiniz tıklanma sayısı ve belirlediğiniz buton ile aynı anda basma sayınıza herhangi bir görev atayabilirsiniz. Yazılımsal ve donanımsal olarak oldukça şık ve kullanışlı bir deneyim sunan MasterMouse S ergonomik açıdan da kaliteli ve kullanışlı bir deneyime sahip durumda.

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