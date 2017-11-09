Markette 9 Kasım günü satılan Xiaomi Redmi 4X nasıl?

Bir ziyaretçimiz 9 Kasım 2017 günü bir mağaza zincirine gelen Xiaomi Redmi 4X akıllı telefon hakkında bilgi vermemizi istemiştir.

Bizde elimizden geldiği kadar size detaylı bilgi vermek istiyoruz.İlk olarak şunu söyleyelim.Artık Xiaomi markası ülkemizde oldukça yaygınlaştı.Her cebe uygun modelleri ile birçok kullanıcı tarafından tercih edilmektedir.

Peki Xiaomi Redmi 4X özellikleri nasıl?

5 inç 720×1280 (HD) Pixel ekran çözünürlüğüne ve 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu arada hatırlatmak isteriz ki Xiaomi’nin arayüzü oldukça kullanışlıdır.Arayüz olarak MIUI 8.0 yer almaktadır.Batarya kapasitesine baktığımızda ise 4100 mAh’lık kapasite oldukça tatmin edici seviyededir.5 inçlik bir ekrana oldukça büyük bir batarya olduğunu rahatlık söyleyebiliriz.Redmi 4X kamerası kaç megapiksel diye soruyorsanız 13 megapiksel arka ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda da 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefondur.32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSd kart ile kapasiteyi 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.Kızılötesi 4.5G ve parmak izi özelliği ile fark yaratıyor.

Xiaomi Redmi 4X modeli bu marekette 899 TL’den satılacağı yazmaktadır.Ayrıca yanında Mi Basic kulaklık hediyesi olduğuda afişte yer alıyor.Redmi 4X modelini ise akıllı telefonda grafiği yüksek oyunlar oynamıyorsanız önerebileceğimiz bir modeldir.Bu arada bu model diğer alışveriş sitelerinde de aynı fiyat civarında satıldığını belirtmek isteriz.

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