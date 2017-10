Logan olmadan X-Men: The New Mutants fragmanı yayınlandı

X-Men filmleri yıllardır büyük bir heyecanla izleniyor.1990’lı yıllarda çizgil filmlerini bilenler bilir sabırsızlıkla yeni bölümlerini bekler ve izlemek için heyecanlanırdık.

Çizgi filmden sonra beyaz perdeye geçincede durum aynı oldu.X-Men tutkunları bütün serileri heyecanla bekliyor.X-Men’in son serisi olacak olan X-Men: The New Mutants filminin fragmanı gösterime girdi.Bir önceki seride proseför ve logan’ın yaşlandığını gördükten sonra ölerek film tamamlanmıştı.Film tutkunları artık X-Men serisi bitti derken yeni bir serinin gelmesi heyecanlandırdı.Fakat Logan ve yılların karakterleri olmadan ne kadar keyifli olacağını bilmiyoruz.

Yeni mutantlara baktığımızda eskileri çok aratmayacak gibi gözüküyor fakat tabi zevkler ve renkler kişilere göre değişmektedir.Filmin kadrosunda Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt, Henry Zaga ve Happy Anderson yer alıyor. Bu filmde 5 genç mutant, hükümetin gizli araştırma merkezinde tutuluyor ve buradan kaçmak için verdikleri mücadele anlatılıyor.Fragmanı izlediğinizde Pink Floyd’un “Another Brick In The Wall” şarkısıda oldukça korkutucu olduğunu söyleyebiliriz.

X-Men: The New Mutants filmi 2018 Nisan ayında gösterime girecek.Youtube’da yayınlanan Official Trailer fragmanı 13 Ekim 2017 günü yayınlandı ve 24 saat geçmeden 4.5 milyon kişi tarafından izlendi.5300 kişi yorum yaparken 25 bin kişi bu fragmanı beğendiğini ve 3 bin kişi beğenmediği belirtmiştir.

X-Men’in yeni filmi hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

