CyanogenMod, popüler bir açık kaynak kodlu mobil işletim sistemiydi. Android tabanlı sistem, şimdi ise yerini varisi olan Lineage OS’a bırakıyor. Peki Lineage OS nasıl indirilir? Lineage OS nasıl yüklenir?

Sıradan Android yerine insanalrın CyanogenMod kullanmasının sebebi, telefonda daha fazla esneklik ve ek özellikler sunmasıydı. Lineage OS da CyanogenMod’un hedefini devam ettiriyor. Buna rağmen işletim sistemi çok yeni ve sadece belli model ve markalarda mevcut. Buna rağmen, kullanıp yüklediğinizde görüyorsunuz ki artık telefon veya tabletiniz çok daha güçlü – esnek bir hale geliyor.

Telefonuma – tabletime Lineage OS yükleyebilir miyim?

Lineage OS, henüz tüm akıllı telefonlar için uygun olmasa da yaklaşık 140 kadar geniş bir model listesine sahip. Bu rakam devamlı olarak yükselirken, Nexus 6P, HTC One M9 ve LG G4 gibi popüler cihazlar da Lineage OS’u destekliyor. Eğer cihazınız işletim sistemini desteklemiyorsa, resmi dağıtıma kadar beklemenizi tavsiye ederiz. Buradan Lineage OS destekleyen modellere bakabilirsiniz:

Cihazınızı yedekleyin

En makul durumlarda bile yeni bir işletim sistemi yüklemek risklidir. Lineage OS’un da son derece yeni bir sistem olduğunu hesaba katarsak, mutlaka öncelikle tüm dosyalarınızı silinme riskine karşı yedekleyin. Bu şekilde pişmanlık duyarsanız veya farklı bir sebepten hatalı kurulum yaparsanız, istediğiniz vakit Android’e geri dönebilirsiniz.

Lineage OS ROM indirin

Cihazınızın desteklediğine emin olduktan ve önemli dosyalarınızı yedekledikten sonra, http://lineageosdownload.com/ adresinden Lineage OS Rom’u indirin. Şu anda işletim sistemi Android Nougat 7.1.1 tabanlı. İndirme işlemi tamamlanınca, ROM’u telefonunuzun dahili hafızasına atın. Ardından telefonunuzdan-tabletinizden Google Play Store’a girerek, Official TWRP App adlı uygulamayı indirin. Bu sayede son sürüm TWRP aracını kullanacaksınız ve Lineage OS’u yüklemenize yardmcı olacak.

Kurulum vakti

Devam etmeden önce Android cihazınıza root yapmalısınız. Root işleminin ardndan TWRP’yi açın. Bunun için cihazınızı reboot etmelisiniz. Bazı cihazlarda recovery mod farklılık gösterse de, genellikle aynı yöntemde yapılmakta.

TWRP’deyken, Install seçeneğine basın ve ardından cihazınıza attığınız Lineage OS ROM’unu seçin. Ardından Lineage OS telefonunuza yüklenecek. Son olarak Wipe cache/dalvik’i seçin ve ardından cihazınızı tekrar başlatın. Her şey yolunda giderse, artık telefonunuzda-tabletinizde Lineage OS yüklü durumda.

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