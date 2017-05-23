LG X Venture teknik özellikleri açıklandı

LG’nın yeni modeli X Venture teknik özellikleri netleşti.Orta segment özelliklere sahip olan LG X Venture‘nin isterseniz kısaca inceleyelim.

İlk olarak baktığımızda 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu ekran Corning Gorilla Glass 4 ile korunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 63.86’lık bir oran görmekteyiz.LG X Venture’yi 4100 mAh‘lık değiştirebilir bir batarya desteklemektedir.Qualcomm Quick Charge 2.0 hızlı şarj desteğide bulunmaktadır.Performans konusuna baktığımızda da 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 yonga seti bulunmaktadır.2 GB RAM ile orta seviyede bir hız sunduğunu belirteliim.32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 2 TB‘a kadar artırabilirsiniz.

LG X Venture‘de 16 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik ön kamera bulunmaktadır.4.5G desteği,NFC,Suya ve toza karşı dayanıklılığı ve parmak izi okuyucusu ile ön plana çıkmaktadır.LG X Venture’de radyo var mı diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.Radyo konusunu malesef birçok teknoloji devi pas geçerken LG bu modeline koyması farklılık yaratıyor.

LG X Venture Türkiye’ye ne zaman geleceği yada Türkiye satış fiyatı konusunda malesef herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.

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