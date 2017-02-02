LG Watch Sport ve LG Style akıllı saat fiyatı az çok netleşti

LG’nin yeni akıllı saati Watch Sport ve Style modellerinin sızıntı haberlere göre fiyatları az çok netleşti.

Akıllı telefonlar kadar akıllı saatlerde hayatımızın içine girmeye başladı.MWC 2017’de LG ve Google işbirliği ile LG Watch Sport ve LG Watch Style olmak üzere iki farklı akıllı saati tanıtabilir.Önceki sızıntı haberlerde ise LG Whatch Spor modelinin Style modeline göre daha fazla özelliği sahip olabileceği belirtiliyor.Bu akıllı saatlerde GPS,kalp atış hızı izleyicisi,NFC,Android Pay ödeme sistemi,LG pay ödeme özellikleri bulunabilir.

LG Watch Sport modelinin fiyatı 449 dolar civarında, Sytle modeli ise 349 dolar fiyat etiketine sahip olabilir.Eğer bu söylentiler doğruysa LG Watch sport modeli, LG’nin daha önceki akıllı saati olan Watch Urbane’dan daha ucuza mal olması bekleniyor.

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