LG V30 ve LG V30 Plus tek farkı dahili depolama

LG’nin yeni amiral gemisi modeli LG V30 ve LG V30 plus resmi olarak tanıtıldı.

İki telefonda büyük ekranlı ve üst segment özelliklere sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.LG V30 almayı planlayanlar V30 ile V30 plus arasındaki farkları merak etmektedir.Aslında birçok kişi arasında çok fazla fark var sanacaktır.

Aslında LG V30 ile LG V30 plus arasındaki tek fark dahili depolama hafızasıdır.LG V30’da 64 GB’lık dahili depolama fızası bulunurken, LG V30 Plus modelinde 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor.Her iki telefonada microSD hafıza kartı takılabildiği için kesinlikle Plus telefonu tercih etmenize gerek yok diyebiliriz.Hafıza haricinde farklılık olsayda tercih edilebilirdi.

Tabi fiyat farkı konusuda çok önemli diyebiliriz.Eğer aralarında çok ufak bir fiyat farkı olursa 128 GB’lık olan V30 Plus alınabilir.V30 Plus modelinin Türkiye’ye geleceğine dair de herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.İlerleyen günlerde fiyatlar belli oldukça sizlere gelişmelerden haberdar edeceğiz.

