LG V30 sızıntı özellikleri çıkmaya başladı

LG, V serisinden yakaladığı başırısını üst sıraya çıkarmaya devam ediyor.

LG’nin yeni amiral gemisi modeli LG V20‘den sonra şu an internette LG V30 dedikoduları çıkmaya başladı.Bildiğiniz üzere mobil dünyasında haberler çok önceden çıkmaya başlamaktadır.LG V30 modelinde işlemci olarak Snapdragon 835 yonga seti olabilir.Ayrıca en az 6 GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor.

LG, V20 modelinde önem verdiği ses kalitesini V30‘da artırmak isteyebilir.Daha iyi bir ses kalitesi ile birlikte müzik severlere hitap edecek gibi gözüküyor.Koreli teknoloji devinin bakalım LG V30’da yeni neler koyacağı ilerleyen günlerde artmaya devam edecektir.

Tabi şimdilik LG V30 hakkındaki özellik tahminleri tamamen sızıntı haberler olduğunu belirtelim.LG G serisinden beklediği talebi çok fazla göremeyince V serisinden çıtayı yükseltecek.

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