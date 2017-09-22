LG V30 özellikleri ile etkileyici

LG firmasının son yıllarda yaşadığı talihsiz olaylardan sonra piyasalara sürdüğü akıllı telefonlar yeniden hak ettiği yeri bulmaya başladı.

Özellikleri bakımından üst düzey yani amiral gemi telefonlar arasında yer alan LG V30 telefonu hakkında merak ettiğiniz tüm detayları buradan incelemek istiyoruz. Fiyat olarak 2 Bin TL ile 3 Bin TL bandı arasında satışa sunulacak olan telefon amiral gemi telefonlar arasında gösterilebilir.

LG V30 ekran özellikleri

Yüksek ekran boyutlarına yönelen kullanıcıların isteklerini göz önünde bulunduran LG firmasının LG V30 modelinde 6 inçlik ekran boyutunda telefon tercih etmesi dikkatleri üzerine çekmesinde başarılı oldu. 1440 x 2880 gibi QHD çözünürlüğe sahip olan bir ekran ile gelen telefonda kullanılan piksel yoğunluğu 537 PPI değerinde. P-OLED ekran teknolojisi kullana firma darbelere ve çizilmelere karşı son derece üstün bir teknoloji olan bu telefon ekranını tercih etmektedir. Ara yüz olarak ise LG UX +.0X ile karşımıza çıkan telefonun dışarıdan bakıldığı zaman Samsung S8 görüntüsünde olduğunu görüyoruz. Ekran gövde oranı olarak ise 81.22%lık kullanım sunan firmanın bu telefonu gerçekten başarılı.

LG V30 Temel özellikleri

Snapdragon 835 yonga seti tercih edilen bu telefonda CPU 2.45 Ghz işlemci tercih edilmektedir. 4 GB RAM kapasitesi ile karşımıza çıkan telefonun dahili depolama alanında ise müşterilerine sunduğu 64 GB dahili depolama alanı yeterli sayılacak türden. SD kart desteği ile 2 TB’a kadar artan hafızası ise telefona ayrı bir özellik katmaktadır.

LG V30 kamera özellikleri

Telefonda bulunan ön kameranın 5 MP olması aslında kullanıcıların en çok şikayet ettiği konuların başında. Bu kadar üst düzey bir kullanım imkanı sunan telefonda en az ön kamerada 12 MP çözünürlük tercih edilmesi kullanıcılar tarafından beklenmekteydi. Ancak 16 MP çözünürlüğü sadece arka kamerada tercih ederek Selfie çekerleri büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. İkinci arka kamerası bulunan telefonda bunda tercih ettiği çözünürlük ise 13 MP olarak karşımıza çıkmaktadır.

LG V30 batarya özellikleri

3330 mAh kapasitesinde karşımıza çıkan bu telefonu Typce C tipi şarj kullandığını ve hızlı dolum özelliği ile başarılı bir batarya ömrü sunduğunu belirtmek istiyoruz. % 50 gibi bir şarj seviyesine sadece 35 dakika gibi kısa süre içerisinde çıkan bu telefonda kablosuz hızlı şarj özelliği de bulunmaktadır. batarya konusunda diğer telefonlarda olduğu gibi herhangi bir değişim söz konusu bulunmamaktadır.

İşletim sistemi olarak Android ile gelen LG V30 telefonda versiyon olarak son sürüm olan Android 7.1.2 tercih edilmektedir.

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