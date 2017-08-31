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LG V30 ile LG V20 farkları

tarafından 31 Ağustos 2017 Tarihinde eklendi

ile arasındaki farkların neler olduğu konusunda bilgi arıyorsanız işte sizlere güzel ve bilgilendirici bir yazı.

LG’nin yeni amiral gemisi modeli V30 resmi olarak tanıtıldı.Büyük ekranlı bir telefon arıyorsanız LG V30 tam size göre diyebiliriz.Tasarım ve teknik özellik konusunda üst segment bir telefon arıyorsanız LG V30’un özelliklerini incelemeniz gerekmektedir.

LG V30 modeli 6 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahiptir.2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli yonga seti bulunuyor.4 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefon olduğu ön plana çıkmaktadır.Ekran teknolojisi olarak P-OLED teknolojisi V20’ye göre ilk göze çarpan fark diyebiliriz.537 PPI Piksel yoğunluğuda ekran kalitesinin üzerine cila çekiyor.Qualcomm Snapdragon 835 chipset ile bu telefonu yavaşlatmak söz konusu bile olamaz.Lafı uzatmadan farklara geçelim.

Teknoscrool olarak biz sizlere LG V30 ile LG V20 farklarını yazmak istedik.Aslında sizlere uzun uzun LG V30 ve V20 farklarını yazabiliriz fakat sizinde sıkılacağınız için sizlere excel tablosu hazırlamak istedik.Biz başlıca teknik özelliklerini karşılaştıracağız.Çok fazla detaya inerek sizler bunaltmak ve kafanızı karıştırmak istemiyoruz.

 LG V30LG V20
Ekran Boyutu6.0 İnç5.7 inç
Ekran/Gövde Oranı 81.22 %71.81 %
Piksel Yoğunluğu537 PPI513 PPI
Ekran TeknolojisiP-OLEDIPS LCD
Batarya Kapasitesi3300 mAh3200 mAh
Değiştirebilir BataryaYokVar
Hızlı ŞarjVarVar
Arka Kamera16 MP16 MP
İkinci Arka Kamera13 MP8 MP
Yonga SetiQualcomm Snapdragon 835Qualcomm Snapdragon 820
CPU Frekansı2.45 GHz2.15 GHz
CPU Çekirdeği8 çekirdek4 Çekirdek
RAM4 GB4 GB
Hafıza Kartı DesteğiVarVar
Dahili Depolama64 GB64 GB
RadyoBilinmiyorVar
Suya ve Toza DayanıklılıkVaryok
Parmak İziVarVar
FiyatBelli değil2279 TL
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