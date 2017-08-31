LG V30 ile LG V20 farkları

LG V30 ile LG V20 arasındaki farkların neler olduğu konusunda bilgi arıyorsanız işte sizlere güzel ve bilgilendirici bir yazı.

LG’nin yeni amiral gemisi modeli V30 resmi olarak tanıtıldı.Büyük ekranlı bir telefon arıyorsanız LG V30 tam size göre diyebiliriz.Tasarım ve teknik özellik konusunda üst segment bir telefon arıyorsanız LG V30’un özelliklerini incelemeniz gerekmektedir.

LG V30 modeli 6 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahiptir.2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli yonga seti bulunuyor.4 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefon olduğu ön plana çıkmaktadır.Ekran teknolojisi olarak P-OLED teknolojisi V20’ye göre ilk göze çarpan fark diyebiliriz.537 PPI Piksel yoğunluğuda ekran kalitesinin üzerine cila çekiyor.Qualcomm Snapdragon 835 chipset ile bu telefonu yavaşlatmak söz konusu bile olamaz.Lafı uzatmadan farklara geçelim.

Teknoscrool olarak biz sizlere LG V30 ile LG V20 farklarını yazmak istedik.Aslında sizlere uzun uzun LG V30 ve V20 farklarını yazabiliriz fakat sizinde sıkılacağınız için sizlere excel tablosu hazırlamak istedik.Biz başlıca teknik özelliklerini karşılaştıracağız.Çok fazla detaya inerek sizler bunaltmak ve kafanızı karıştırmak istemiyoruz.

LG V30 LG V20 Ekran Boyutu 6.0 İnç 5.7 inç Ekran/Gövde Oranı 81.22 % 71.81 % Piksel Yoğunluğu 537 PPI 513 PPI Ekran Teknolojisi P-OLED IPS LCD Batarya Kapasitesi 3300 mAh 3200 mAh Değiştirebilir Batarya Yok Var Hızlı Şarj Var Var Arka Kamera 16 MP 16 MP İkinci Arka Kamera 13 MP 8 MP Yonga Seti Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 820 CPU Frekansı 2.45 GHz 2.15 GHz CPU Çekirdeği 8 çekirdek 4 Çekirdek RAM 4 GB 4 GB Hafıza Kartı Desteği Var Var Dahili Depolama 64 GB 64 GB Radyo Bilinmiyor Var Suya ve Toza Dayanıklılık Var yok Parmak İzi Var Var Fiyat Belli değil 2279 TL

Tasarım

Kamera

Fiyat

Özellik 4.0

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