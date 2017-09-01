LG V30 deri cüzdan kılıf sizlere avantaj sağlıyor

LG V30’a cüzdan deri kılıf hem koruyacak hem sizi ekstradan cüzdan taşımaktan kurtaracaktır.

LG’nin yeni amiral gemisi modeli resmi olarak tanıtıldıktan sonra birçok kişi sabırsızlıkla Türkiye’ye gelmesini beklemektedir.LG V30 hem tasarımı ile hem teknik özellikleri ile oldukça iddialı bir model olduğunu gösterdi.Henüz LG V30 satışı başlamadı fakat aliexpress’de LG V30 cüzdan deri kılıf satışları başladı.Eğer isterseniz LG V30 kılıf çeşitlerine 1.54 dolardan başlayan fiyatlar ile satın alabilirsiniz.

Son model akıllı telefonların fiyatları yüksek olduğu gibi malesef herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda size çıkartacağı masrafta yüksek olmaktadır.Örnek vermek gerekirsek LG V30’un ekran kırılması sizi çok üzebilir.Bu tür olaylar ile karşılaşmamak için mecburen korumanız gerekmektedir.Bizim size önerimiz LG V30’u cüzdan kılıf ile kullanmanız olacaktır.Neden derseniz zaten ekran boyutu 6.0 olduğu için taşıması zor olacak.Telefonun yanında ekstradan taşıyacağınız cüzdan size ekstradan ağırlık verecektir.Ama fotoğraftaki kılıf sizi oldukça memnun edecektir.

Yurtdışında 1.54 dolara satılan LG V30 kılıfları bakalım Türkiye’de kaç TL’den başlayacak göreceğiz.

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