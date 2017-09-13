LG V20 SIM kart ve hafıza kartı takma adımları

Hülyanur isimli bir ziyaretçimiz yeni LG V20 akıllı telefonu aldığını, ilk defa akıllı telefon kullanacağını ve SIM kartı nasıl takabileceği konusunda destek istemiştir.

LG V20 modeli bildiğiniz üzere nano SIM kart ile çalışmaktadır.Eğer SIM kartınız nano değilse bağlı olduğunuz GSM şirketinin bayilerine gidip nano SIM kartınızı ve 4.5G uyumlu yeni SIM kartınızı alınız.

Cihazın alt tarafındaki arka kapak açma düğmesine basın.

Arka kapağı tutarak cihazdan ayırın.

SIM kartı, altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde SIM kart yuvasına kaydırarak yerleştirin.

LG V20 modeline ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile 2 TB’a kadar hafızasını artırabilirsiniz.Hafıza kartınızı telefona nasıl takabilirim diye merak ediyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek işlemleri rahatça gerçekleştirebilirsiniz.

Cihazın alt tarafındaki arka kapak açma düğmesine basın.

Arka kapağı tutarak cihazdan ayırın.

Bellek kartını bellek kartı yuvasına yerleştirin.

Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.Gerekli detayları size yazılı olarak yazdım.LG V20 kılavuzunda SIM kart takma ve hafıza kartı takma işlemlerini gösteren resimi ekliyoruz.

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