LG V20 SIM kart ve hafıza kartı takma adımları

Hülyanur isimli bir ziyaretçimiz yeni LG V20 akıllı telefonu aldığını, ilk defa akıllı telefon kullanacağını ve SIM kartı nasıl takabileceği konusunda destek istemiştir.
LG V20 modeli bildiğiniz üzere nano SIM kart ile çalışmaktadır.Eğer SIM kartınız nano değilse bağlı olduğunuz GSM şirketinin bayilerine gidip nano SIM kartınızı ve 4.5G uyumlu yeni SIM kartınızı alınız.
LG V20 modeline ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile 2 TB’a kadar hafızasını artırabilirsiniz.Hafıza kartınızı telefona nasıl takabilirim diye merak ediyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek işlemleri rahatça gerçekleştirebilirsiniz.
Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.Gerekli detayları size yazılı olarak yazdım.LG V20 kılavuzunda SIM kart takma ve hafıza kartı takma işlemlerini gösteren resimi ekliyoruz.