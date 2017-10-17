LG TwinWash SmartThinQ özelliği sizi rahatlatıyor

Akıllı telefonlardan sonra artık beyaz eşyalarda akıllı olmaya başladı.Örnek vermek gerekirse LG’nin TwinWash çamaşır makinesi hem tasarımı hem ilginç teknik özellikleri ile hayran bırakmaktadır.

LG TwinWash’ta bir çok farklı özellik bulunuyor fakat bizim ilgimizi çeken SmartThinQ özelliğini anlatmak istedik.Bu özellik çamaşır makinesine akılı teknoloji yeteneğini katmaktadır.Yıkamayı dilediğimiz zaman istediğiniz her yerden yönetmenize ve izlemenize imkan vermektedir.

Yoğun çalışan biriyseniz akşamdan çamaşırlarınızı hazırlayıp işe gittiğinizde akıllı telefonunuza yüklediğiniz uygulama ile kolaylıkla LG TwinWash çamaşır makinenize komut vererek çalıştırabilir,istediğiniz programı seçebilir ve kurutma yapabilirsiniz.Bunları yaparken tükettiğiniz enerji miktarını bile takip edebilirsiniz.Ayrıca bu efsane çamaşır makinesinde TwinWash 6 Motion DD, TurboWash 2.0, Durdur & Çamaşır Ekle, Buhar, Inverter DD gibi üstün özelliklere sahip.

TurboWash™ 2.0 ile çok daha hızlı temizlik

LG’nin hızlı döngü teknolojisi TurboWash™ 2.0 sayesinde ön tarafta bulunan ikili enjektör ile kıyafetlere doğrudan konsantre deterjan karışımı püskürtülüyor. Çamaşır haznesinin üst tarafındaki yüksek basınçlı enjektörler tarafından yüksek devirli programlarda püskürtülen su partikülleri sayesinde çok daha hızlı bir durulama süreci sağlanıyor.

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