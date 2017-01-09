LG Stylus 2 Plus yorumları ve teknik özellikleri ile fiyatı açıklandı

Akıllı telefon tutkunları uzun zamandır LG Stylus 2 Plus Türkiye fiyatının ne kadar olacağını merak ediyordu.Uzun bir bekleyişten sonra LG Stylus 2 Plus’un fiyatı açıklandı.

İsterseniz fiyatı vermeden önce telefonun özelliklerine bakalım ve sonunda her zaman olduğu gibi teknoscorol.com olarak yorumumuzu yapalım;

İlk olarak 5.7 inçlik 386 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise sizi tatmin edecek Yüzde 72.59 oranındadır.Batarya kapasitesine baktığımızda ise 3000 mAh’lık değiştirebilir bir batarya kapasitesi görmekteyiz.LG Stylus 2 Plus kamerası kaç megapiksel diye araştırma yapıyorsanız 16 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda da 1.4 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile oldukça hızıl bir telefon olduğunu belirtelim.16 GB’lık dahili depolama hafızasının yanı sıra ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.4.5G olarak ise CAT 4 sınıfına girmektedir.Yani ortalama olarak 150 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.LG Stylus 2 Plus radyo var mı diye merak ediyorsanız malesef radyo bulunmamaktadır.Android’in 6.0.1 Marshmallow sürümü ile birlikte gelen bu modelin Nougat sürümü alıp almayacağı konusunda ise herhangi bir netlik bulunmamaktadır.

Bildirim ışığı ve NFC özelliği bulunan LG Stylus 2 Plus modeli‘nin Türkiye satış fiyatı 1299 TL‘den satılmaktadır.

Gelelim LG Stylus 2 Plus yorumumuza

Eğer büyük bir ekranlı telefon arıyosanız bu modelin ekran büyüklüğü sizi oldukça tatmin edecektir.Kamera olarak gayet net fotoğraflar elde edebilirsiniz.Samsung’dan alışık olduğumuz S Pen kalemi ile bu tarz telefon kullanmayı severlerin hoşuna gidecektir.Batarya konusunda geldiğimizde ise 5.7 inçlik bir telefon için batarya kapasitesinin düşük olduğunu görüyoruz.Çok fazla düşük değil ama en az 4000 mAh’lık bir batarya daha çok cazip kılabilirdi.Ayrıca parmak izi okuyucusu olmaması ise ayrı bir konudur.Parmak izi konusu ise kullanıcılara göre değişmektedir. 4.5G olarak CAT 4 yerine en az CAT 6 olması daha iyi olabilirdi.

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