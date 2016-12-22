LG K8 (2017) teknik özellikleri ve yorumları nasıl?

LG K8 (2017) modeli tanıtıldıktan sonra teknoscrool.com olarak sizlere teknik özellikleri hakkında kısaca bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak 5 inçlik 294 PPI yoğunluğunda bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran Gövde oranı ise yüzde 66.01’dir.Bu büyüklükteki bir ekranı ise 2500 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Bataryanın değiştirebilir olduğunudada not düşelim.Kamera özelliklerine baktığımızda da 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.Video kayıt olarak 1080p FULL HD çözünürlük sunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.4 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 425 yonga seti bulunmaktadır.1.5 GB RAM ile orta segmentte idare edebilecek bir akıllı telefon olduğunu belirtelim.16 GB’lık dahili depolama hafızasıın yanı sıra microSD hafıza kartı ile 32 GB’a kadar kapasitesini artırabilirsiniz.

Android’in son sürümü olan Nougat sürümü ile gelecek olan modelde NFC özelliği ve Parmak izi okuyucusu bulunmaktadır.Ayrıca 4.5G teknolojisi olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.

LG K8 (2017) resmi fiyatı ve Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.

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