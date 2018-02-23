LG K10 (2018) özellikleri

LG K serisi ile büyük bir başarı sağladı diyebiliriz. Yenilenen model LG K10 (2018) tanıtıldı.

İsterseniz özelliklerine bakalım;

5.3 inçlik 277 PPI Piksel yoğunluğunda bir IPS LCD ekran bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 69.16’dır. Batarya kapasitesi ise 3000 mAh’dır. Değiştirelemez bataryası olduğunu hatırlatalım. Kamera özelliklerine geçtiğimizde de 13 megapiksellik bir ön ve 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip selfie kamerası bulunmaktadır.

1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemcisi bulunuyor. 16 GB’lık dahili depolama hafızasını 2 TB’a kadar artırabilirsiniz. Android işletim sistem sürümü ise 7.1.1’dir. Android 8.0 Oreo güncellemesine geçip geçmeyeği konusunda net bilgi yok fakat yüksek ihtimal ile almayacak. 4.5G, NFC ve parmak izi okuyucusunun bulunduğu LG K10 (2018) Türkiye fiyatı hakkında henüz bir açıklama yok.

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