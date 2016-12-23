LG K10 (2017) yorumları ve teknik özellikleri

LG K10 (2017) özelliklerini merak ediyorsanız ve bu telefon hakkında yorum yazmak istiyorsanız sizlere güzel bir yazı hazırlamak istedik.

LG sessiz sedasız birkaç modelini tanıttı.LG K10 (2017) modelide resmi olarak tanıtıldı.K10 modeli yenilerek teknoloji tutkunlarına sunuldu.Teknoscrool.com olarak sizlere LG K10 (2017) modelinin teknik özelliklerini yazmak istiyoruz.

İlk olarak karşımızda 5.3 inçlik 720×1280 (HD) 277 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 69.16’lık bir oran bulunmaktadır.Şarj konusuna baktığımızda ise 2800 mAh’lık bir değiştirebilir bataryası bulunmaktadır.LG K10 (2017)’da 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.İşlemci gücü olarak ise 1.5 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga seti bulunmaktadır.Grafik işlemcisi olarak ise Mali-T860 MP2 yer almaktadır.2 GB RAM ile birlikte gayet akıcı bir telefon olduğunu belirtelim.32 GB’Lık dahili depolama hafızasının yanı sıra kapasitesini 2 TB’a kadar microSD hafıza kartı ile artırabilirsiniz.Android’in son sürümü olan 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelecektir.4.5G olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.NFC ve Parmak izi okuyucusu ile orta segmentte üst sıraları oynayacak bir telefon olduğunu belirtelim.

LG K10 (2017) fiyatı ve Türkiye’ye geliş tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.Teknosrool.com olarak tahminimiz 1000-1100 TL aralığında olabileceğini düşünüyoruz.

LG K10 (2017) yorumlar bekliyoruz.

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