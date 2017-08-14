LG G6’da şarj az gidiyorsa buyrun!

Popüler akıllı telefonlardan LG G6, aslında 3300mAh bataryasıyla uzun süre idare edebiliyor fakat yoğun kullanımlarda sorun çıkarmasının önüne geçmek için bazı önlemler almak şart.

Peki LG G6 pil ömrü nasıl uzatılır?

LG G6 Pil Ömrünü Uzatma

Öncelikle telefonunuzun Ayarlar > Batarya > Batarya kullanımı yolunu izleyerek hangi uygulamaların daha çok pil tükettiğini öğrenin. Böylece gereğinden fazla batarya tüketimi ypan uygulamaları kapatabilir, silip farklı alternatifler yükleyebilirsiniz.

Diğer yandan telefonunuzda pek çok ön yüklü olan uygulama var. Bunlara da Ayarlar > Uygulamalar kısmında erişerek gereksizleri kaldırabilir veya devre dışı konuma getirebilirsiniz. Bu şekilde ciddi miktarda pil tasarrufu sağlanır.

Pek çok akıllı telefon kullanıcısı, o an kullansa da kullanmasa da internete bağlı kalmaya devam ediyor. Hem Wi-Fi, hem mobil veri kullanımı, hem de Bluetooth fazlasıyla enerji tüketir. Dolayısıyla eğer uzun süre internete girmeyecekseniz, Bluetooth kullanmayacaksanız mutlaka kapalı konuma getirin.

Eğer telefonu o an yoğun kullanmayacaksanız, pil tasarrufu moduna da geçebilirsiniz. Pek çok telefonda bu özellik yer alırken, hemen hemen bütün gereksiz özellikler kapatılır ve telefon ciddi ölçüde az enerji tüketmeye başlar.

Telefonun en çok batarya tüketen kısımlarından birisi de ekranıdır. Bu yüzden Ayarlar > Ekran yolunu izleyerek cihazınızın parlaklığını kısabilirsiniz. En düşük parlaklıkla, en yüksek arasında önemli bir tüketim farkı yaşanacaktır.

Son olarak, telefonunuzu daima yazılım bakımından güncel tutmaya özen gösterin.

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