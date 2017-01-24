LG G6 Türkiye satış fiyatı ve LG G6 Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi LG’nin son amiral gemisi telefonu LG G6, 2017 yılı içinde satışa sunulacak.

Her ne kadar bir önceki model LG G5 kötü bir model olmasa da, cihazda yaşanan bazı donanım sorunları ve garanti problemleri eksi puanlar almasına yol açmıştı.

Tüm iyi özelliklerine rağmen, LG G5 bir nebze hayal kırıklığıydı ve firma yeni G6 modeliyle birlikte sevenlerinin gönlünü almak istiyor.

LG G6 Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz gün firma tarafından Barcelona şehrinde düzenlenen basın konferansını baz alırsak, LG G6’nın çok büyük ihtimalle 26 Şubat tarihinde çıkacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda YouTube’daki bir video da LG’nin telefonu Şubat ayında çıkaracağını gösteriyordu.

Aslında bu video doğrudan LG G6 adı vermiyordu fakat geçtiğimiz yıl da LG G5’in Şubat’ta doğrulandığını ve Nisan’da çıktığını hatırlarsak, LG G6 için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Aynı zamanda LG G4 de yine bir önceki sene Nisan’da satışa çıkmıştı.

LG G6 Tasarımı

Söylentilere göre LG G6 daha ‘premium’ bir tasarıma sahip olacak ve bir önceki modellere göre çok daha kaliteli yapısıyla öne çıkacak. Koreli kaynak ChosunBiz’in haberine göre, LG yeni amiral gemisinin arkasında sert cam yüzey kullanacak.

Ayrıca bazı kaynaklar, LG G6’da alüminyum-metal kaplama kasaya sahip olacağını söylerken, cihazın ölçüleri ise 148.8 x 72.3 x 8.3mm şeklinde olabilir.

LG G6 Teknik Özellikleri

LG G6’da yine firmanın kendi ürettiği LG paneller kullanılacak. 5.7 inçlik QHD LCD ekran olacağı dile getirilirken, 1440 x 2880 çözünürlük ve 564 piksel derinliği de diğer özellikler. Bilindiği gibi LG G5’te 5.3 inç ekran bulunuyordu.

Çift lensli bir kamera beklenirken, tabii ki ayrıntıları hakkında elimizde bilgi bulunmuyor. Buna rağmen, herkes katılmasa da bataryanın çıkarılabileceğine dair söylentiler var. Muhtemelen telefonda bu sefer 2017’nin favorisi Qualcomm Snapdragon 835 işlemci çipseti kullanılacak. Sanal bellek olarak ise muhtemelen 4-6GB RAM arası bir miktar tercih edilecektir.

Ek olarak, LG G6’da fazlasıyla hızlı bir kablosuz şarj modülü beklenirken, kulaklık girişi yer alması da olası.

LG G6 Fiyatı

LG tarafından yapılan açıklamaya göre, LG G6’nın fiyatı LG G5’e benzer olacak. Muhtemelen telefon ABD’de 500-600 Dolar arası bir fiyatla çıkacak ama Türkiye’de yüksek elektronik vergilerden ötürü fiyat artışı yaşanacaktır.

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