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LG G6 SIM ve hafıza kartı takma

tarafından 14 Kasım 2017 Tarihinde eklendi

LG G6 akıllı telefonuna SIM kart ile hafıza kartını takma konusunda yardım arıyorsanız bu yazımız size göredir. Son çıkan akıllı telefonlarda artık SIM kart ve hafıza kartı takma işlemleri aynı olarak gerçekleşmektedir.LG G6 aldığınızda ilk olarak yapmanız gereken SIM kartınızı NANO sım kart haline getirmenizdir.Bunu siz yapamazsınız.Eğer 4.5G uyumlu SIM kartınızda yoksa hizmet aldığınız GSM operatörüne giderek hem 4.5G’yi aktif ettirin hem size ücretsiz olarak yeni NANO sım kartınızı versinleri. NANO SIM kart olayını hallettikten sonra kutu içerinden ucu sivri bir metal parça çıkacaktır.Bu parça ile telefonun sağ tarafında bulunan deliğe bastırdığınızda kart tepsisi dışarı çıkacaktır.Bu kart tepsisine baktığınızda zaten SIM kart ile hafıza kartı yuvalarını göreceksiniz.LG G6 kullanma kılavuzunda bulunan resmide ekleyerek size faydası olacağını düşünüyoruz.Ayrıca eski hafıza kartı kullanıyorsanız telefonda uyumsuz microSD kart uyarısı alabilirsiniz.Bellek kartınızı taktığınızda direk olarak çıkartma işlemi yapmayınız.Hafıza kartını çıkarmadan önce ayarlar kısmında hafıza kartını devre dışı bırak yapmanız gerekiyor. Eğer bu işlemi yapmazsanız hafıza kartınız zarar görebilir.

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