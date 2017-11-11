LG G6 Radyo var mı ?

LG’nin en çok tutulan modeli olan LG G6’da radyo özelliğinin olduğunu biliyor muydunuz?

LG G6 modeli tasarımı ve üst segment özellikleri ile popüler oldu.LG G6 almayı planlayan bir ziyaretçimiz bize bu modelde radyo olup olmadığını sormuştur.LG G6 modelinde radyo özelliği bulunmaktadır.Son çıkan akıllı telefonlarda artık radyo özelliği pek göremiyoruz.LG G6’nın bu yeni modelinde radyo özelliği olması ile eşdeğerlerine göre bir adım önde olmasını sağlamaktadır.LG G6 özelliklerinden de kısaca bahsetmek istiyoruz.

5.7 inçlik oldukça büyük bir ekranı bulunuyor.564 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı ile oldukça net görüntüler sunmaktadır.3300 mAh’lık hızlı şarj özelliği ile ile 35 dakikada yüzde 50’lik bir dolum oranına ulaşabiliyorsunuz.13 Megapiksellik arka tarafta 2 adet kamera ve 5 MP çözünürlüğüne sahip ön tarafta selfie kamerası yer almaktadır.Performans konusunda da oldukça iddialıdır.Neden derseniz Qualcomm Snapdragon 821 yonga seti 2.35 GHz hızında çalışıyor ve 4 GB RAM ile yavaşlaması söz konusu bile olamaz.Radyo’ya ekstra olarak suya ve toza karşı dayanıklı olmasıda fark yaratıyor.LG G6 modeli şu an 2399 TL civarlarında satılmaktadır.

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