web stats


Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / LG G6 özellikleri

LG G6 özellikleri

tarafından 11 Ocak 2017 Tarihinde eklendi

LG’nin yeni amiral gemisi modeli olacak olan LG G6 için hergeçen gün yeni söylentiler ortaya çıkmaktadır.

lg-g6-beklenen-ozellikler

Teknoscrool.com olarak LG G6’nın en çok konuşulan sızıntı özelliklerini sizlere yazmak istedik.LG, V20 tanıtımından sonra çalışmalarını LG G6’ya çevirdi.MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen LG G6 için modüler tasarım konseptinin biteceği konuşuluyor.Özellikle diğer markaların çıkardığı akıllı telefonlar suya ve toza karşı dayanıklı olduğu için LG, G6 modelinde suya ve toza karşı dayanıklı bir model ile karşımızda olabilir.Ayrıca LG, OLED ekran teknolojisini bu modeline koyabileceğine kesin gözüyle bakılmaktadır.

Kamera özelliklerine bakıldığında ise LG G5 ve LG V20 modellerindeki seri ile devam etmesibekleniyor.Galaxy Note 7’de alışık olduğumuz Iris Scanner ile güvenliğin üst seviyeye çıkartılması bekleniyor.İnternette en çok konuşulan LG G6 özelliklerini bir tablo hazırlayarak sizlere sunmak istedik.Resmi tanıtım gerçekleştikten sonra gerekli güncellemeleri yapacağımızıda belirtelim.

LG G6
Ekran boyutu 5.3 inç
Ekran Teknolojisi OLED
Piksel Yoğunluğu 554 PPI
Ekran Dayanıklılığı Gorilla Glass 5
Değişebilir Batarya Yok
CPU çekirdeği 8 Çekirdek
CPU Frekansı 2.45 GHZ
Yonga Seti Snapdragon 835
Dahili Depolama 64 GB
Hafıza Kartı Desteği Var
NFC Var
Kızılötesi Var
Parmak İzi Okuyucu Var
Iris Tarama Var

 

1 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 51 vote, average: 2,00 out of 5 (1 votes, average: 2,00 out of 5, rated)
Loading...Loading...
Teknoloji
Bilim ve Teknoloji Haberleri
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir