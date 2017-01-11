LG G6 özellikleri

LG’nin yeni amiral gemisi modeli olacak olan LG G6 için hergeçen gün yeni söylentiler ortaya çıkmaktadır.

Teknoscrool.com olarak LG G6’nın en çok konuşulan sızıntı özelliklerini sizlere yazmak istedik.LG, V20 tanıtımından sonra çalışmalarını LG G6’ya çevirdi.MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen LG G6 için modüler tasarım konseptinin biteceği konuşuluyor.Özellikle diğer markaların çıkardığı akıllı telefonlar suya ve toza karşı dayanıklı olduğu için LG, G6 modelinde suya ve toza karşı dayanıklı bir model ile karşımızda olabilir.Ayrıca LG, OLED ekran teknolojisini bu modeline koyabileceğine kesin gözüyle bakılmaktadır.

Kamera özelliklerine bakıldığında ise LG G5 ve LG V20 modellerindeki seri ile devam etmesibekleniyor.Galaxy Note 7’de alışık olduğumuz Iris Scanner ile güvenliğin üst seviyeye çıkartılması bekleniyor.İnternette en çok konuşulan LG G6 özelliklerini bir tablo hazırlayarak sizlere sunmak istedik.Resmi tanıtım gerçekleştikten sonra gerekli güncellemeleri yapacağımızıda belirtelim.

LG G6 Ekran boyutu 5.3 inç Ekran Teknolojisi OLED Piksel Yoğunluğu 554 PPI Ekran Dayanıklılığı Gorilla Glass 5 Değişebilir Batarya Yok CPU çekirdeği 8 Çekirdek CPU Frekansı 2.45 GHZ Yonga Seti Snapdragon 835 Dahili Depolama 64 GB Hafıza Kartı Desteği Var NFC Var Kızılötesi Var Parmak İzi Okuyucu Var Iris Tarama Var

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