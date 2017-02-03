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LG G6 numara engelleme

tarafından 3 Şubat 2017 Tarihinde eklendi

Akıllı telefonların en popüler özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle numara engelleme işlemleri için 3.parti uygulamalara gerek kalmamasıdır.Bir kaç basit işlem ile sizi rahatsız eden spam numaraları engelleyebilir ve rahatsız edilmeyebilirsiniz.

NUMARA NASIL ENGELLENİR

LG G6 numara engellemek için yapmanız gereken bir kaç basit işlem vardır.

– Arama kaydını açıyoruz.

– Numarayı seçip sol altta bulunan seçenek menüsüne basıyoruz.Çıkan seçeneklerden Aramayı Reddet’i seçiyoruz.Diğer yöntem ise Ayarlar/Çağrı ile Reddetme veya Mesaj ile Reddetme seçeneklerini de kullanabilirsiniz

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