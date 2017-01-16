LG G6 modelinde hayalet ekran (ghost screen) sorunu olmaması lazım

Bildiğiniz üzere LG G4 modelinde Ghost Screen yani hayalet ekran sorunu ortaya çıkmıştı.

Bu sorunu tam olarak nedir diye merak ediyorsanız başka bir söz ile ifade edersek “Screen Burn” yani ekran yanığı anlamına gelmektedir.Bu sorun ile herkes karşılaşmıyor fakat bazı telefonlarda aşırı ısınma ve yoğun kullanımdan sonra çıkabiliyor.Hayalet ekran sorunu LG G4 modellerinde herhangi bir performans kaybına yol açmadığı belirtilirken, malesef LG G5 modellerinde ise telefonun yavaşlamasına sebep olduğu sosyal medya üzerinden belirtilmektedir.Ghost Screen sorunu ilk başlarda rahatsız etmezken bir süre sonra artık sayfalar arasında geçiş yaptığınızda, bir önceki sayfanın görüntüsünü net olarak geçiş yaptığınız ekran görmeye başlıyorsunuz.Ghost Screen sorunu fabrika çıkışlı olduğu için LG servislerinde ücretsiz olarak değiştirebilmektesiniz.

LG’nin yeni amiral gemisi modeli olacak olan LG G6‘da bu sorunun yaşanmaması gerekiyor.LG, bu sorundan kurtulmak için gerekli her türlü tecrübeye sahip olduğunu düşünüyoruz.Bakalım yakında LG G6 tanıtıldıktan sonra kullanıcılardan bu sorun ile alakalı herhangi bir yorum gelip gelmeyeceğini göreceğiz.

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