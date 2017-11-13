LG G6 GIF oluşturma

Android işletim sistemine sahip modellerde GIF oluşturmak için bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

LG G6 modelinde çektiğiniz videolardan yada indirdiğiniz videolardan GIF oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu yazımızda LG G6‘da GIF nasıl oluşturalacağı konusunda sizlere bilgi vermek istedik.İlk olarak şunu söylemek istiyoruz.Size ait olmayan bir videodan GIF oluşturup bunu sosyal medyada kullandığınızda yasal sorumluluklarına dikkat etmenizde fayda vardır.Bir kişiyi yada kurumu inciltecek veya küçük düşürecek bir GIF’de büyük sorunlar yaşıyabilirsiniz.

Kaydedilmiş videoları kullanarak kolayca bir GIF dosyası oluşturabilirsiniz.

Videoyu izlerken dilediğiniz başlangıç noktasında, üç nokta üst üste tuşuna basıp GIF oluştur öğesine dokunun.Oluşturmak istediğiniz GIF uzunluğunu seçin.GIF, güncel zamandan seçilen zaman için oluşturulur.•

5 saniyeden kısa videolarda GIF görüntüleri kalan süre için otomatik olarak oluşturulur.

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