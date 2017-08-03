LG G6 detaylı inceleme

Daha çıkmadan Snapdragon 821 İşlemcisi nedeniyle eleştirilere maruz kalan ve köklü tasarım değişikliğine giden LG G6 incelememize hoş geldiniz!

2017 MWC İle tanıtılan G6 beyaz, siyah ve gümüş (platin) olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkmakta. G4 Modelinde ısınma ve benzeri sorunlar, G5 Modelinde ise modüler yapının başarısızlığı nedeniyle LG büyük çoğunluğun gözünden düşmüştü, bu nedenle bir başarısızlık daha yapmak istemeyen LG, G6 modeliyle hatalarını kapatmaya ve tekrar eski konumuna dönmeye özen göstermiş gibi görünmekte.

Ön ve arka tarafta cam, çerçevede ise metal kullanan LG, bu modelde malzeme kalitesini gayet güzel başarmış diyebiliriz.

Aynı zamanda ön tarafta ekran kasa oranını yükselterek kullanıcılara güzel bir deneyim yaşattığı için teşekkür etmek lazım 🙂 Ekrana geçmeden ön yüzeyi biraz daha konuşacak olursak %78,6 ekran gövde oranıyla çok ince alt ve üst boşluklara sahip olan G6’da LG logosu alt tarafa konumlandırılarak dolu dolu bir tasarım bizlere sunulmuş, aynı zamanda ince üst boşlukta ise ön kamera, sensörler ve ahize bizi karşılamakta.

LG, G6 Modelinde diğer cihazlardan alışkın olduğumuz 16:9 ekran oranını tercih etmeyerek ince uzun, oval ve 18:9 ekran oranını tercih etmekte, aynı zamanda bu ekran 5,7 inç boyutunda, Gorilla Glass 3 ve IPS LCD teknolojisini kullanmakta. Herkes için problem olmayacakta olsa sanal tuşlar nedeniyle az da olsa ekranın bir kısmını kullanamadığımızı belirtmekte fayda var.

LG G6 Tasarımı nedeniyle 7,4mm kalınlığa sahip olmasına rağmen cihazı eline alan kişilere daha kalın bir telefon hissini verse de 168gr ağırlık ile ben premium veya üst düzey bir telefonum hissini kesinlikle sizde oluşturuyor. Ayrıca cihazın sol tarafında kaliteli bir ses açma/kapama, sağ tarafta ise hem sim hem de micro sd kartımızı takabileceğimiz kızak yer almakta.

Cihazın giriş çıkış birimlerine gelecek olursak, üst tarafta bir adet 3,5mm’lik jack ve mikrofon girişinin olduğunu alt tarafta ise USB Type-C, mikrofon ve mono bir hoparlör ile bizleri karşılayan G6’da stereo hoparlör olsa hiç fena olmazdı.

Cihazın arka kısmına gelecek olursak Gorilla Glass 5 ile korunan ve hiç çıkıntı bulunmadan çift kamera, çift ton led flaş ve parmak izi sensörüyle cam tasarım bizi karşılamakta. Parmak izi sensörünün çıkıntılı olmaması cihazın tuşuna alışana kadar sizi biraz zorlayacaktır çünkü herhangi bir girinti veya çıkıntı olmadığı için tuşun yerini ezberlemeniz gerekecek.

LG G6 modeli ile suya dayanıklı ve G5’de olduğu gibi bize kötü his veren metal ama plastik kapak yerine cam ve premium bir tasarım seçerek gerçekten güzel bir model çıkarmış.

Ekran tarafını geride bırakarak teknik özelliklere değinirsek her şey bir tarafa Snapdragon 821 ile üğretildi diye eleştirilere maruz kalmıştı ki 2017’de 3000+ fiyat bandında bir cihaz için Snapdragon 835 varken 821 kullanmak bu fiyat için biraz üzücü. Cihazda 4GB DDR4 RAM, Adreno 530 GPU, 32 veya 64GB dahili depolama alanı ve 256GB boyutuna kadar microSD desteği bulunuyor. Bu özelliklerin yanında Cat12 seviyesinde 4,5G ve radyo desteğine sahip. Aynı zamanda NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802 özelliğine sahip olan G6 donanım konusunda kullanıcıları tatmin etmekte.

Unutmadan eski telefonlardan alışık olduğumuz canavar model G6’da FM Radyo özelliğinin bulunduğunu belirtmekte fayda var ki hala az da olsa dinleyeni vardır diye düşünüyorum.

G6 Kamera tarafında çift kamera ile bizlere fotoğraflarda geniş açı rahatlığını sunan lider üreticilerden diyebiliriz zira G6 modelinde bu başarısını çok güzel değerlendirmiş. Ayrıca önceki modellerde iki kamera aynı megapiksel değerine sahip olmazken bu modelde iki kamera da 13MP Değerine sahip. Ön kamera da ise f/2.2 diyafram değerine sahip olan G6 modelinde ön kamera için 5MP tercih edilmiş ancak rakamlar sizi yanıltmasın ön kamera sizi tatmin edecektir, ayrıca LG bizlere gelişmiş ve hızlı bir kamera arayüzü sunmakta bunu da atlamamakta fayda var.

Pil kısmına gelirsek cihazda 3300 mAh batarya yer alıyor bu batarya bizi günlük kullanımda yaklaşık olarak 1 gün idare etmekte.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)