LG G5 televizyona nasıl bağlanır?

LG G5 televizyon ile nasıl eşleştirilir?
LG’nin yeni amiral gemisi modeli G5’in özellikleri saymakla bitmiyor.Artık teknoloji sayesinde bir çok kolaylığı yaşıyoruz.Akıllı telefonlarda en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi ise çektiğiniz fotoğrafları ve videoları televizyonda başka kişilere gösterebilirsiniz.LG G5’te bulunan Miracast özelliği ile uyumlu olan televizyona kablosuz bağlantı kurarak rahatça eşleştirebilirsiniz.Smart TV olan televizyonların hemen hemen hepsinde Miracast bulunmaktadır.LG G5’te Miracast’ı aktif ederek rahatça eşleştirebilirsiniz.
LG G5’i televizyona bağlamak için aşağıdaki adımları yapabilirsiniz
Ayarlar > Ağlar > Paylaş ve Bağlan > Ekran Paylaşımı adımlarını uygulayın ve etkinleştirin.Daha sonra Miracast uyumlu cihazlar televizyonda listelenecektir.Televziyonuz ile eşleştirin ve telefonuzun ekranı televizyona yansıyacaktır.
Eğer ben bu işlemler ile uğraşmak istemiyorum diyorsanız en basit yöntemi ise LG G5’in TypeC bağlantı özelliğine sahiptir.Televizyonuzda bulunan HDMI kablosu TypeC girişine sahipse kabloyu takarak kolayca televizyonuzu bağlayabilirsiniz.
Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.
ibrahim
3 Haziran 2016 at 16:17
Merhaba Type C HDMI donusturuyu bi adaptor aldim adaptoru telefona taktim adaptorun diver ucundaki girise tvden Helen hdmi kabloyu taktim takmadan once zifiri siyah olan ekrana karincalanma geldi ama goruntu gelmedi LG G5
Urfabulteni
29 Temmuz 2016 at 22:06
Merhaba slimport + usb tybe c dönüştürücü ile lg g5 ten görüntüyü televizyona aktaramadım sorun neden olabilir.
Slimport g2 de açlışıyor
2 ayrı usb tybe c denenmiştir.
Rabi
13 Ağustos 2017 at 12:44
Merhaba televizyonum miracasti destekliyor. Lg smart televizyon ama telefonum onu görmüyor neden
Teknoloji
14 Ağustos 2017 at 22:13
Merhabalar,
Benim bildiğim kadarıyla miracast’i sadece bilgisayar bağlantısında kullanabiliyorsunuz.