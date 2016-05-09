LG G5 televizyona nasıl bağlanır?

LG G5 televizyon ile nasıl eşleştirilir?

LG’nin yeni amiral gemisi modeli G5’in özellikleri saymakla bitmiyor.Artık teknoloji sayesinde bir çok kolaylığı yaşıyoruz.Akıllı telefonlarda en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi ise çektiğiniz fotoğrafları ve videoları televizyonda başka kişilere gösterebilirsiniz.LG G5’te bulunan Miracast özelliği ile uyumlu olan televizyona kablosuz bağlantı kurarak rahatça eşleştirebilirsiniz.Smart TV olan televizyonların hemen hemen hepsinde Miracast bulunmaktadır.LG G5’te Miracast’ı aktif ederek rahatça eşleştirebilirsiniz.

LG G5’i televizyona bağlamak için aşağıdaki adımları yapabilirsiniz

Ayarlar > Ağlar > Paylaş ve Bağlan > Ekran Paylaşımı adımlarını uygulayın ve etkinleştirin.Daha sonra Miracast uyumlu cihazlar televizyonda listelenecektir.Televziyonuz ile eşleştirin ve telefonuzun ekranı televizyona yansıyacaktır.

Eğer ben bu işlemler ile uğraşmak istemiyorum diyorsanız en basit yöntemi ise LG G5’in TypeC bağlantı özelliğine sahiptir.Televizyonuzda bulunan HDMI kablosu TypeC girişine sahipse kabloyu takarak kolayca televizyonuzu bağlayabilirsiniz.

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