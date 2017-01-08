LG G5 neden geç şarj oluyor (6 saat civarı)

LG G5 akıllı telefonunuz geç şarj oluyorsa bu yazımızı okumanızda fayda var.

Bir ziyaretçimiz 2 hafta önce LG G5 modelini aldığını ve aldığı ilk günden itibaren telefonunu şarja taktığında ortalama olarak 4-5 saat sürdüğünü belirtmiştir.Eğer telefonu açık durumda şarj ettiğinde ise 6 saatte yüzde 100 şarj olduğunu yazmıştır.Bu sorunun normal olup olmadığı konusunda yardım istemiştir.LG G5 modeli normal şartlarda yüzde 100 oranına ortalama olarak 1 saat 15 dakika içinde olması gerekmektedir.Bu şarj süresinin uzaması telefonla ilgili değildir.

Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız USB kablonuzu değiştirmeniz gerekmektedir.Ayrıca başka bir prizde telefonu şarj etmeyi deneyiniz.Eğer hala sorunlar düzelmiyorsa şarj adaptörünüz arızalı demektir.Yeni bir adaptör ile bu sorun ortadan kalkacaktır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)