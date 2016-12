LG G5, LG G4 ve LG V10 Volte görüntülü konuşma nasıl yapılır?

LG G4, LG G5 ve LG V10 görüntülü konuşma nasıl yapabilirim,LG volte telefon ayarları nasıl yaparım v.s v.s. akılınıza gelebilecek her türlü konu hakkında bilgi arıyorsanız bu yazımız tam size göre diyebiliriz.

Akıllı telefonlar hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır.Görüntülü konuşma özelliği her telefonda bulunmuyor.Görüntülü konuşma özelliği bulunmayan modellerde ise 3.parti uygulamaları ile görüntülü konuşma yapabiliyoruz.WhatsApp,Google Duo v.b. gibi uygulamalar ile yapabiliyoruz.Tabi bu uygulamaların en büyük sorunlarından bir tanesi ise malesef görüntülerin net olmamasıdır.4.5G teknolojisi ise Volte görüntülü konuşma özelliği geldi.Colte görüntülü konuşma ile HD Plus kalitesinde çok net bir görüntü ile görüşme yapabilirsiniz.Volte özelliği şu an için her telefonda geçerli değil.Bu yazımızda LG G5, LG G4 ve LG V10 modellerinde Volte görüntülü konuşma hakkında bahsetmek istiyoruz.Volte özelliğini GSM operatörleri sunmaktadır.3 büyük GSM operatöründe Volte görüşme desteği bulunuyor.

Türk Telekom (Avea) Volte özelliği nasıl açılır?

Türk Telekom (AVea) hattını kullanıyorsanız Volte özelliğini kullanabilirsiniz.

İlk olarak yapmanız gereken 4.5G aboneliğinizi aktif hale getirmeniz ve 4.5G uyumlu SIM kart almanız gerekmektedir.4.5G izninizi aktif ettiyseniz HD+ Görüşme için VOLTE yazıp 5555‘e ücretsiz SMS gönderebilirsiniz.Bu işlemi yaptıktan sonra telefonunuzda bir kaç işlem yapmanız gerekmektedir.

LG G5, LG G4 ve LG V10 Volte görüntülü konuşma ayarlama

Telefonunuzun Ayarlar bölümünden ‘Mobil Veri‘ sekmesini açın .

“Mobil şebekeler” menüsünü açın.

Ardından “Ağ modu” kısmını açın.

“Otomotik GSM/WCDMA/LTE” seçeneğini işaretleyin.

HD+ Görüşme” yi aktif etmek için “HD+ Görüşme” seçeneğini işaretleyin.

Telefonunuzun üst menüsünde HD+ yazdığında HD+ kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yukarıdaki adımları yaptığınızda HD Plus kalitesinden görüntülü konuşma yapabilirsiniz.Volte görüntülü konuşma yapmak için karşı taraftada Volte uyumlu bir cihaz olması gerekmektedir.Ayrıca GSM operatörlerinizinde aynı olması gerekmektedir.Türk Telekom resmi internet sitesinde de ”

Not-1: HD+ görüşme yapabilmek için görüşmeyi gerçekleştirecek iki kişinin de aynı operatörden hizmet alması gerekmektedir.” uyarısı yazmaktadır.

Not-2: Volte görüşmesi yaptığınızda ekstra herhangi bir ücret ödeme yapmıyorsunuz. Türk Telekom resmi internet sitesinde ” Ses paketleri üzerinden ücretlendirilecektir. Mevcut ses kotalarından düşecektir. Ekstra bir ücret alınmayacaktır.” bilgi yer almaktadır.

Not-3: Türk Telekom resmi internet sitesinde yazan HD+ Görüşme’den şu anda yararlanabilen cihazlar Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, LG G5, LG G5 SE, LG G4 ve LG V10’dur.

Turkcell LG Volte görüntülü konuşma

İlk olarak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Turkcell resmi internet sitesinde ” Servisten yararlanmak için 4.5G uyumlu sim kart ve 4.5G aboneliği ön şarttır. Abonelerin cihazlarının Turkcell şebekesince desteklenen VoLTE ve VoWifi teknolojisini destekleyen cihazlar arasında olması ve cihazların güncel yazılım seviyesine getirilmeleri gerekmektedir.

– HDSES yazarak 2222‘ye göndererek servisi kullanmaya başlayabilirsiniz.

– 532 Müşteri Hizmetlerinden abonelik işlemi yapabilirsiniz.

– Hesabım üzerinden https://shstb-mobil.turkcell.com.tr/servisler/hd-ses-ve-video-arama linki üzerinden işlem yapılabilir.” bilgisi yer almaktadır.

Turkcell Volte aboneliğini iptal etmek için “ IPTAL HDSES yazarak 2222’ye gönderebilirsiniz.

Çağrı merkezini arayarak iptal işlemi yapabilirsiniz.”

Turkcell Volte görüntülü konuşma ücretli mi diye merak ediyorsanız ” HD Ses ve Video Arama (VoLTE&VoWifi) servisi ücretsizdir. Aramalar abonenin mevcut paketi üzerinden ücretlendirilir.”

Not-1: Turkcell Volte görüntülü konuşma için karşı taraftada uyumlu bir telefon olması gerekmektedir.

Not-2: Turkcell Volte görüntülü konuşma özelliğini sadece Turkcell aboneleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.

Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendirmek istedik.Herhangi bir konu hakkında sormak istediğiniz olursa lütfen bize sorununuzu yorum yazarak ulaştırabilirsiniz.

