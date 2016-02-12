LG G5 ekran kilidi nasıl kaldırılır?

LG G5 desen kilidi nasıl kaldırılır?

Akıllı telefonların en güzel özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle ekran kilidi özelliğidir.Şifre koyarak yada desen kilidi kullanarak telefonuzun güvenliğini artırabilirsiniz.LG G5 modeli 21 şubat 2016 günü tanıtıldıktan sonra bir çok teknoloji tutkunu bu modeli almak için sabırsızlanacaktır.

LG G5 ekran kilidi nasıl kaldırabilirim diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabını yazmak istedik.LG’nin son çıkan modellerin desen kilidi kaldırma işlemi aynıdır.Aşağıdaki adımları uygulayarak LG G5 desen kilidi kaldırabilirsiniz.

Ayarlar/Settings – Kişisel/Personal – Ekran kilidi ve güvenlik/Lock screen and security yolunu izledikten sonra Ekran kilidi çeşidi seçeneğine dokunup Yok/None seçeneğini kullanınız.

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