LG G5 ekran kilidi nasıl kaldırılır?

LG G5 desen kilidi nasıl kaldırılır?
Akıllı telefonların en güzel özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle ekran kilidi özelliğidir.Şifre koyarak yada desen kilidi kullanarak telefonuzun güvenliğini artırabilirsiniz.LG G5 modeli 21 şubat 2016 günü tanıtıldıktan sonra bir çok teknoloji tutkunu bu modeli almak için sabırsızlanacaktır.
LG G5 ekran kilidi nasıl kaldırabilirim diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabını yazmak istedik.LG’nin son çıkan modellerin desen kilidi kaldırma işlemi aynıdır.Aşağıdaki adımları uygulayarak LG G5 desen kilidi kaldırabilirsiniz.
Ayarlar/Settings – Kişisel/Personal – Ekran kilidi ve güvenlik/Lock screen and security yolunu izledikten sonra Ekran kilidi çeşidi seçeneğine dokunup Yok/None seçeneğini kullanınız.
Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız lütfen bize yorum yazarak ulaşınız.
Dursun
26 Ağustos 2016 at 19:09
Ekran kilidini kaldiran yok sekmesi aktif degil.ne yapabilirim kilidi kaldirmak icin
aykut
30 Aralık 2016 at 17:14
iyi günler ben dosyadakı bazı fotoları kilitledim fakat smdı acmaya calıstgmda sıfreyı gırdıgmde kılıtlı dosya yok dıyor fakat dosya yonetıcısınden gırdıgm zaman kılıtlı fotoların oldugunu goryrm ama acmaya calıstıgımda galerıden kılıtlerı kaldır dıyor ne yapacagımı bılmyrm yardımcı olursanz sevınırm
Teknoloji
30 Aralık 2016 at 23:22
Aykut bey bu konuyu araştırıp size bilgi vereceğiz.