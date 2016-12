LG G5 Always On Display nasıl açılır ve kapatılır?

Bir ziyaretçimiz bizden LG G5 modelinde ekranda saati devamlı gösterilme özelliğinin nasıl açıldığı konusunda bilgi istemiştir.

LG G5 modelinde en çok kullanılan özelliklerden bir tanesi ise kesinlikle Always On Display özelliğidir.Bu özellik ile birçok işiniz kolaylaşmaktadır.Ana ekran kapalı olduğunda bile size tarih,saat, veya sizin belirleyeceğiniz bildirimleri görünteleyebilirsiniz.Always On Display özelliği genellikle saati sık kullanılanların işine yaramayacaktır.

Always On Display aktif etmek için Ayarlar-Ekran-Always-on display öğesine dokunun ve etkinleştirmek için çubuğu kaydrınız.Gösterilecek öğeleri ayarlayın öğesine dokunun ve kapatılan ekranda görüntülenecek öğeleri seçin.

• Saat: Ekran kapalı olsa bile her zaman geçerli zamanı görüntüleyin.

• İmza: Kapatılan ekranda geçerli zaman yerine imzanızı görüntüleyin.Bir imza girmek için İmza oluştur seçeneğini kullanın ve yazı tipini değiştirin.

