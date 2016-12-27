LG G5 alınan ekran görüntüsüne not yazma

LG’de alınan ekran görüntüsüne not eklenir mi diye merak ediyorsanız işte bu sorunun cevabı.

LG G5’de güzel bir özellik hakkında bahsetmek istiyoruz.Bildiğiniz üzere akıllı telefonlarda en çok kullanılan özellik ekran görüntüsü alma özelliğidir.LG G5’de aldığınız ekran görüntüsünün üzerine not yazabildiğinizi biliyor muydunuz?

Ekran görüntüsü üzerine not yazmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

1- Yakalamak istediğiniz ekranı görüntülerken, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin ve sonra Çek+ öğesine dokunun.

• Ekran görüntüsü not defteri arka planı teması olarak görünür.Memo araçları ekranın en üstünde görünür.

2- Yakalanan ekran hakkında notlar alın.

• Ekranın bir parçasını kırpıp kaydetmek için düzenle öğesine dokunun ve kırpma aracıyla parçayı belirleyin.

• Not defterine bir ekran görüntüsü eklemek için ” T “ öğesine dokunun.

3- Ok öğesine dokunun ve notları istediğiniz konuma kaydedin.

• Kayıtlı notlarQuickMemo+ veya Galeri öğesine görüntülenebilir.

• Notları her zaman ayı konuma kaydetmek için, Bu eylem için varsayılan olarak kullan. onay kutusunu seçin ve bir uygulama seçin

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