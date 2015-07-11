LG G4 numara engelleme nasıl yapılır?
LG G4 telefonu hem tasarımı hemde üstün donanım özellikleri ile dikkat çekmektedir. LG G4 özellikle orjinal deri kılıf tasarımı çok hoş oldu diyebiliriz.
LG G4 numara engellemek için yapmanız gereken bir kaç basit işlem vardır.
– Arama kaydını açıyoruz.
– Numarayı seçip sol altta bulunan seçenek menüsüne basıyoruz.Çıkan seçeneklerden Aramayı Reddet’i seçiyoruz.Diğer yöntem ise Ayarlar/Çağrı ile Reddetme veya Mesaj ile Reddetme seçeneklerini de kullanabilirsiniz
Muhittin
2 Temmuz 2016 at 23:35
Cok teşekkür ederim supersiniz
Mehmet KARAKAHYA
27 Nisan 2017 at 10:22
LG4 telefonlarda reddettiğimiz numaraları nasıl görürüz.