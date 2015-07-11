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LG G4 numara engelleme nasıl yapılır

tarafından 11 Temmuz 2015 Tarihinde eklendi

LG G4 numara engelleme nasıl yapılır?

lg g4 numara engelleme

LG G4 telefonu hem tasarımı hemde üstün donanım özellikleri ile dikkat çekmektedir. LG G4 özellikle orjinal deri kılıf tasarımı çok hoş oldu diyebiliriz.

LG G4 NUMARA NASIL ENGELLENİR

LG G4 numara engellemek için yapmanız gereken bir kaç basit işlem vardır.

– Arama kaydını açıyoruz.

– Numarayı seçip sol altta bulunan seçenek menüsüne basıyoruz.Çıkan seçeneklerden Aramayı Reddet’i seçiyoruz.Diğer yöntem ise Ayarlar/Çağrı ile Reddetme veya Mesaj ile Reddetme seçeneklerini de kullanabilirsiniz

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2 Yorum

  1. Muhittin

    2 Temmuz 2016 at 23:35

    Cok teşekkür ederim supersiniz

  2. Mehmet KARAKAHYA

    27 Nisan 2017 at 10:22

    LG4 telefonlarda reddettiğimiz numaraları nasıl görürüz.

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