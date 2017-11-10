LG G4 Nougat yada Oreo güncellemesi alır mı?

Android 8.0 Oreo güncellemesi almayı bekleyen telefonların yanı sıra hala Nougat bekleyen LG G4 bulunuyor.

LG G4 Nougat sürümü alacak mı soruları gelmeye başlayınca cevap vermek istedik.LG G4 Oreo yada Nougat güncellemesi soruları artınca internetten araştırma yapmak istedik.Bildiğiniz üzere Android 8.0 Oreo yavaş yavaş ülkemizde üst segment telefonlara gelecek.LG G4 modeline Oreo gelir mi diye merak ediyorsanız yüzde 99 almayacağı konuşulmaktadır.Neden derseniz henüz daha Nougat sürümü almadığı için Marshmallow kullanılmaktadır.Bazı LG destek forumlarına baktığımızda ise LG G5’den itibaren Android 8.0 Oreo güncellemesi alacağı yazmaktadır.LG G4 için henüz birşey yazmıyor.LG G4 Nougat sürümü içinde netlik bulunmuyor.

Malesef bir telefonun üzerine üst telefonların sayıları artmaya başlayınca unutuluyor.Bırakın Nougat sürümü gelmeyi, güvenlik yamaları bile unutulmaktadır.LG G4 gibi unutulan diğer bir modeli ise Huawei Honor 7 modelidir.Bunun gibi birçok model yer alıyor.Eğer gelişme olursa bu konu üzerinden tekrardan sizlere ileteceğiz.

LG G4 kullanıcılarından yorumlar bekliyoruz.

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