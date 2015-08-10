LG G4 Fotoğraf ve videolar bilgisayara nasıl aktarılır

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Swamp Attack oyununda iksir için hileye gerek yok Swamp Attack oyununda iksir için hilesini aramanıza gerek yoktur. Artık günümüzde oyunlar akıllı telefonlarda oynanmaktadır.Defense oyunları arasında Swamp Attack çok beğenilmektedir.Bu oyunu güzel yapan grafikleri ve zorluk oranının iyi...

İzmir’de internette yavaşlama var mı? Youtube açılmıyor İlk olarak sizlerden gelen soruları geç yanıtladığımız için kusura bakmayınız.İletişim yoluyla gelen sorulardan dikkatimizi çeken ise İzmir’de youtube neden açılmıyor? Teknoscrool.com olarak kontrol ettiğimizde bu yavaşlık sadece İzmir’de yaşanmıyor.Ülkemizin...