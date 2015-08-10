LG G4 Fotoğraf ve videolar bilgisayara nasıl aktarılır

LG G4 Fotoğraf ve videolar bilgisayara aktararak hafızayı rahatlatabilirsiniz.
LG G4 telefonuzda uzun bir kullanımdan sonra hafıza dolumu yaşıyorsanız yada fotoğrafları ve videolarınızı bilgisayarınıza yedeklemek istiyorsanız aşağıdaki adımları yapmanız yeterli olacaktır
Verileri aktarma
1 Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak cihazınızı bir bilgisayara
bağlayın.
2 Bildirimler panelini açın, geçerli bağlantı tipine tıklayın ve Ortam cihazı (MTP)
öğesini seçin.
3 Bilgisayarınızda bir pencere açılarak istediğiniz verileri aktarmanıza olanak tanır.
Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız yorum yazarak bize ulaşabilirsiniz.
saffan
10 Aralık 2015 at 12:11
iyi günler
usta şimdi öyle diyorsun da telefonu USB kablosunu kullanarak cihazı bilgisayara bağladığımda bildirim paneline sadece şarj oluyor bildirimi geliyor o bildirime tıklayınca da hiç bir şey olmuyor
Teknoloji
10 Aralık 2015 at 12:49
PC’nizden bilgisayar bölümüne girdiğiniz zaman telefonunuz gözüküyor mu?
aaaa4271
29 Aralık 2015 at 21:04
o ayar ile oynadım birdaha da bildirim panelinde bir şey çıkmıyor ne yapacağım
gunay
20 Ocak 2016 at 12:57
Bendede aynisi oluyo ve pcde telefon gozukmuyor
elif
23 Ocak 2016 at 16:55
Evet ya aynen sadece sarj oluyo nasil olacak
nesrin
12 Şubat 2016 at 12:48
bendede aynısı oluyor bune yaaaa sinir oldum.telefonu satarken çok iyi bir telefon kaçırmayın diyolar şimdide bilgisayara resim atamıyorum ne bu şimdi
özge
22 Şubat 2016 at 22:42
Bende telefonu bilgisayara bagladgm zaman usb tanımadı diyor ama kablo çalışıyor lg g4 serisinde mi sıkıntı var ?
Kutay
11 Mart 2016 at 10:50
Bendede aynı sorun var cihaz sarj oluyor sadece bildirımden ortam cihazı mtp secenegını secmeme ragmen pc görmuyor sadece sarj oluyor Lg e hem mail attım hem canlı destekle baglandım ilgilendiler fakat sorunu gideremedıler
Erdinç kuru
15 Mart 2016 at 22:24
Ben de resim/videoları bilgisayara atamıyorum, birkaçını bilgisayar gördü, ama bunların da çözünürlüğü inanılmaz kötü
tolga
20 Nisan 2016 at 11:24
merhaba. telefonu blgisayara taktıgımda sadece şarj oluyor yukarda dediğiniz seyler benim telefonumda yok . Bulamadım çaresini.
SRS
16 Haziran 2016 at 01:49
Eğer isiniz sadece resim aktarmak ise telefondan mail yoluyla kendinize mail atin bilgisayardan mail adresinizi girio bilgiaayar yukleyin sonra
kerem
27 Haziran 2016 at 13:34
USB’yi ilk taktığınızda yukarıda bildirim panelini aşağı kaydırıp açın. Eğer orada şarz oluyordan başka bildirimlerde çıktıysa resimleri al vs. onu tıklayıp açın ve aktarmaya başlayın. Yok çıkmadıysa yapacak bir şey yok kendinize resimleri email le gönderin.
murat özülkü
23 Temmuz 2016 at 17:11
merhaba arkadaşlar öncelıkle
1)telefonumuzun sarjı %30 ve uzerınde olmalı
2)telefonumuzun ayarlar bolumune gırıyoruz
3)burdan GENEL sekmesıne tıklıyoruz
4)burda telefon hakkında bolumu var oraya tıklıyoruz
5)yazılım bılgılerıne gırıyoruz
6)yapım numarası yazan yere artık gelıştırıcısınız dıyene kadar ard arda tıklıyruz.
7)bır menu gerı gelıyoruz ve GELİŞTİRİCİ SECENEKLERİ’ne tıklıyoruz
8)USB hata ayıklama ıkonuna tıklıyor ve aktıf hale getırıyoruz.
9) bu kadar 😀
bu arada arkdaşlar telefonunuzu bılgısayarınız hala gormuyor ıse LG drıver yuklemesını yapınız bılgısayarınıza
LGMobile Support Tool programına bılgısayarınıza yukleyın ve kurun
ozan
13 Ağustos 2016 at 17:16
Arkadaşlar bilgisayar görüyor ama ekran sapıtıyor dokunmatik sapıtıyor ve ekran kendi kendine uygulama açıyor.
Ali
22 Ağustos 2016 at 20:54
Lg bridge indirip kurun sorun yasamiycaksinizdir.
Cihanoloji
24 Aralık 2016 at 00:54
Murat özülkü nün dedikleri olmadıysa ;
Geliştirici Seçeneklerinin alt kısmında USB yapılandırması var onu ‘Sadece şarj et’ yerine MTP yapın.
Daha da olmadı mı? MEsela benim cihaz G5, bende daha da olmadı 🙂 Peki ne yaptım, bu sefer usb3 e taktım telefonu. Bu sefer oldu. Daha önce USB 2 de de 3 de de görmüyordu. PC nizde USB 3 yoksa, onu bilemiyorum artık..