LG G4 başlangıçta açılışta LG logosunda takılıyor kalıyor ve açılmıyor

LG G4 açılış logosunda takılı kalıyor sorunu ile karşılaşıyorsanız bu yazımız tam size göre diyebiliriz.

Mehmet isimli bir arkadaşımız uzun süredir sitemizi takip ettiğini ve yaşadığı bir sorun hakkında bizlere bu konu hakkında bilgi vermek istemiştir.Bizde takipçimizin gönderdiği yazıyı düzenleyerek sizlere sunuyoruz.

LG G4 akıllı telefonu aldım ve açmak istediğimde LG başlangıç logo ekran görüntüsünde takılı kaldığını ve hiç açamadığını yazmıştır.İnternette araştırdığım üzere bu sorunun malesef herhangi bir yazılımsal olarak çözümü bulunmuyormuş.Tabi ben bu işlemi yapasıya kadar yeni bir telefona format bile attım olmadı.En sonunda ise mecburen LG servise verdim ve telefonunun yenisi ile değiştirildi.Eğer siz bu sorun ile karşılaşırsanız kesinlikle hiç ama hiç uğraşmadan servise veriniz.Ayrıca LG Türkiye garantisi olmayan hiçbir telefonu almanızı önermiyorum.Bu sorun ile karşılaşırsanız ortada kalabilirsiniz.Hepinize iyi günler dilerim.

Not: Sizinde başınızda geçen sorunları ve çözümleri bize ileterek başka kişilere fayda sağlamış olacaksınız.Yorum yazarak yada info@teknoscrool.com mail adresimize yazınızı gönderebilirsiniz.

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