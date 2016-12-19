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LG G3 Reset (Hard format) nasıl atılır?

tarafından 19 Aralık 2016 Tarihinde eklendi

LG G3 telefonunuza format atmak istiyorsanız bu yazımız tam size göredir.

lg g3 reset atma

Akıllı telefonlar teknolojik bir cihaz olduğu için zamanla yavaşlayabilir yada yüklediğiniz kaynağı belli olmayan bir uygulama sonrasında telefonunuza virüs bulaşabilir.Yada telefonunuzda PIN kodunuzu veya desen kilidini unuttuğunuzda reset atmanız gerekmektedir.Sert reset atarak telefonu ilk fabrikadan çıktığı hale getirebilirsiniz.

Aşağıdaki adımları uygulayarak telefonu hard reset atabilirsiniz.Dikkat etmeniz gereken bazı noktalar olduğunu belirtmek isteriz.Reset atacağınız için telefonunuzdaki tüm bilgiler silinecektir.Reset atma işlemini başlatmadan önce şarj oranınızın iyi derecede olmasına dikkat ediniz.

LG G3 fabrika ayarlarına döndürme adımları

1. Telefonu kapatın.
2. Telefonun arkasındaki Güç/Kilit tuşu + Ses Seviyesini Azaltma tuşunu basılı tutun.
3. Güç/Kilit Tuşunu yalnızca LG logosu görüntülendiğinde serbest bırakın, hemen ardından Güç/Kilit Tuşunu tekrar basılı tutun.
4. Fabrika donanım sıfırlaması ekranı görüntülendiğinde tüm tuşları serbest bırakın.
5. Evet öğesini vurgulamak için Ses Seviyesi Tuşlarına basın, ardından devam etmek için Güç/Kilit Tuşuna basın.
6. Evet öğesini vurgulamak için Ses Seviyesi Tuşlarına basın, ardından onaylamak için bir kez daha Güç/Kilit Tuşuna
basın.
7. Cihazınız fabrika ayarlarına sıfırlanır.

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