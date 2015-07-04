LG G3 Numara Nasıl Engellenir

LG G3 Numara Engelleme
LG G3 akıllı telefon kullanıcıları çok fazla ihtiyacı olmasada numara engellemenin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Numara engelleme yapıldıktan sonra engellediğiniz kişi sizi aramaya çalıştığında direk olarak meşgul tonu alacaktır. Numara engellemek için herhangi bir ek bir uygulamaya gerek yoktur.
Aşağıdaki adımları yaparak numaraları engelleyebilirsiniz.
LG G3 numara engellemek için yapmanız gereken bir kaç basit işlem vardır.
– Arama kaydını açıyoruz.
– Numarayı seçip sol altta bulunan seçenek menüsüne basıyoruz.Çıkan seçeneklerden Aramayı Reddet’i seçiyoruz.Diğer yöntem ise Ayarlar/Çağrı ile Reddetme veya Mesaj ile Reddetme seçeneklerini de kullanabilirsiniz
A. Ihsan
11 Mayıs 2016 at 17:42
Engellediğim numara reddetme listesinden gözüküyor fakat numara beni yine arayabiliyor ne yapmalıyım?
Teknoloji
13 Mayıs 2016 at 11:39
Ali İhsan bey numarayı silip tekrar ekleyebilir misiniz?
Beyza karahan
29 Mayıs 2016 at 08:33
Beni hic aramama sansi varmi numaram onda hic kullanilmasin mesela
Teknoloji
29 Mayıs 2016 at 14:59
Beyza hanım merhabalar,
engellediğiniz zaman sizi zaten hiç arayamıyacak.
Ltfhn
21 Haziran 2016 at 22:55
Ben mesajda almak istemiyorum napmaliyim
Teknoloji
24 Haziran 2016 at 18:11
Merhabalar ;
http://www.teknoscrool.com/android-haberleri/lg-g3-mesaj-engelleme-nasil-yapilir-2738/
Tuğba
25 Haziran 2016 at 16:14
Çağrı reddetmede numara kayıtlı sildim tekrar kaydettim ama arama alıyorum. Engellenmiyor kesinlikle
Teknoloji
26 Haziran 2016 at 17:57
İlk defa böyle bir şikayet geldi Tuğba hanım.
Numarayı eklerken başına artı 9 koymanızı öneriyoruz.
link
29 Haziran 2016 at 09:41
Çağrı reddetmede numara kayıtı sildim ve tekrar kayıt yaptım .. tekrar engelledim ama yine arayabiliyor. No başına +9 koydum ama yine arıyor….
Teknoloji
30 Haziran 2016 at 15:33
Merburen ekstra uygulama kullanmanızdan başka çare bulunmuyor.
Mehmet
14 Ekim 2016 at 23:28
Benim sorum engelleme yaptığımda arama geldiğinde ekran ışığı yanıyor ve ekran açılıyor bunu nasıl kapatabilirim
Teknoloji
15 Ekim 2016 at 17:22
Mehmet Bey biz bu konuyu araştıralım.
arse
22 Eylül 2017 at 20:40
bende numarayı engellediğim halde arıyor benı