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LG G3 Numara Nasıl Engellenir

tarafından 4 Temmuz 2015 Tarihinde eklendi

LG G3 Numara Engelleme

lg g3 özellikleri

LG G3 akıllı telefon kullanıcıları çok fazla ihtiyacı olmasada numara engellemenin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Numara engelleme yapıldıktan sonra engellediğiniz kişi sizi aramaya çalıştığında direk olarak meşgul tonu alacaktır. Numara engellemek için herhangi bir ek bir uygulamaya gerek yoktur.

Aşağıdaki adımları yaparak numaraları engelleyebilirsiniz.

LG G3 NUMARA NASIL ENGELLENİR

LG G3 numara engellemek için yapmanız gereken bir kaç basit işlem vardır.

– Arama kaydını açıyoruz.

– Numarayı seçip sol altta bulunan seçenek menüsüne basıyoruz.Çıkan seçeneklerden Aramayı Reddet’i seçiyoruz.Diğer yöntem ise Ayarlar/Çağrı ile Reddetme veya Mesaj ile Reddetme seçeneklerini de kullanabilirsiniz

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13 Yorum

  1. A. Ihsan

    11 Mayıs 2016 at 17:42

    Engellediğim numara reddetme listesinden gözüküyor fakat numara beni yine arayabiliyor ne yapmalıyım?

  2. Teknoloji

    13 Mayıs 2016 at 11:39

    Ali İhsan bey numarayı silip tekrar ekleyebilir misiniz?

  3. Beyza karahan

    29 Mayıs 2016 at 08:33

    Beni hic aramama sansi varmi numaram onda hic kullanilmasin mesela

  4. Teknoloji

    29 Mayıs 2016 at 14:59

    Beyza hanım merhabalar,

    engellediğiniz zaman sizi zaten hiç arayamıyacak.

  5. Ltfhn

    21 Haziran 2016 at 22:55

    Ben mesajda almak istemiyorum napmaliyim

  7. Tuğba

    25 Haziran 2016 at 16:14

    Çağrı reddetmede numara kayıtlı sildim tekrar kaydettim ama arama alıyorum. Engellenmiyor kesinlikle

  8. Teknoloji

    26 Haziran 2016 at 17:57

    İlk defa böyle bir şikayet geldi Tuğba hanım.

    Numarayı eklerken başına artı 9 koymanızı öneriyoruz.

  9. link

    29 Haziran 2016 at 09:41

    Çağrı reddetmede numara kayıtı sildim ve tekrar kayıt yaptım .. tekrar engelledim ama yine arayabiliyor. No başına +9 koydum ama yine arıyor….

  10. Teknoloji

    30 Haziran 2016 at 15:33

    Merburen ekstra uygulama kullanmanızdan başka çare bulunmuyor.

  11. Mehmet

    14 Ekim 2016 at 23:28

    Benim sorum engelleme yaptığımda arama geldiğinde ekran ışığı yanıyor ve ekran açılıyor bunu nasıl kapatabilirim

  12. Teknoloji

    15 Ekim 2016 at 17:22

    Mehmet Bey biz bu konuyu araştıralım.

  13. arse

    22 Eylül 2017 at 20:40

    bende numarayı engellediğim halde arıyor benı

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