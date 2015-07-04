LG G3 Numara Nasıl Engellenir

LG G3 Numara Engelleme

LG G3 akıllı telefon kullanıcıları çok fazla ihtiyacı olmasada numara engellemenin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Numara engelleme yapıldıktan sonra engellediğiniz kişi sizi aramaya çalıştığında direk olarak meşgul tonu alacaktır. Numara engellemek için herhangi bir ek bir uygulamaya gerek yoktur.

Aşağıdaki adımları yaparak numaraları engelleyebilirsiniz.

LG G3 NUMARA NASIL ENGELLENİR

LG G3 numara engellemek için yapmanız gereken bir kaç basit işlem vardır.

– Arama kaydını açıyoruz.

– Numarayı seçip sol altta bulunan seçenek menüsüne basıyoruz.Çıkan seçeneklerden Aramayı Reddet’i seçiyoruz.Diğer yöntem ise Ayarlar/Çağrı ile Reddetme veya Mesaj ile Reddetme seçeneklerini de kullanabilirsiniz

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