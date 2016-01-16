LG G3 Beat ekran görüntüsü nasıl alınır?

LG G3 Beat Ekran Görüntüsü Alma

Akıllı telefonların en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle ekran görüntüsü alma özelliğidir.Basit bir şekilde ekran resmini çekerek daha sonra ulaşmak istediğinizde tekrardan internete girip not almanıza gerek kalmamaktadır.

Akıllı android telefon, LG G3’e oldukça benzemektedir. Ekran görüntüsü alabilmek için; LG G3’ de olduğu gibi işlem yapabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilmek için görüntüyü almak istediğiniz ekranı açın ve arkada yer alan Güç Düğmesi ile birlikte Ses kısma düğmesine birlikte basarak 1 saniye kadar bekleyin. Telefondan bu sırada bir ses çıkacaktır. Ekran görüntüsünü almış olacaksınız.

Telefonun Galeri kısmından çekilen resimlere erişebilirsiniz. Ekran görüntüleri dahili hafıza içinde yer alan pictures- screenshots klasöründe yer almaktadır.

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