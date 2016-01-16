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LG G3 Beat ekran görüntüsü nasıl alınır?

tarafından 16 Ocak 2016 Tarihinde eklendi

LG G3 Beat Ekran Görüntüsü Alma

LG G4 BEAT ss alma

Akıllı telefonların en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle ekran görüntüsü alma özelliğidir.Basit bir şekilde ekran resmini çekerek daha sonra ulaşmak istediğinizde tekrardan internete girip not almanıza gerek kalmamaktadır.

Akıllı android telefon, LG G3’e oldukça benzemektedir. Ekran görüntüsü alabilmek için; LG G3’ de olduğu gibi işlem yapabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilmek için görüntüyü almak istediğiniz ekranı açın ve arkada yer alan Güç Düğmesi ile birlikte Ses kısma düğmesine birlikte basarak 1 saniye kadar bekleyin. Telefondan bu sırada bir ses çıkacaktır. Ekran görüntüsünü almış olacaksınız.

Telefonun Galeri kısmından çekilen resimlere erişebilirsiniz. Ekran görüntüleri dahili hafıza içinde yer alan pictures- screenshots klasöründe yer almaktadır.

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2 Yorum

  1. Hosting

    23 Aralık 2016 at 23:36

    Merhaba telefonumun ses kisma tusu bozuldu. Ekran alamiyorum. Qmemo uygulamasini silmistim. Ve tekrar indirdim. Kurulumunu yapamiyoruz. Yardimci olur musunuz.

  2. Teknoloji

    Teknoloji

    25 Aralık 2016 at 08:40

    Kurulumda nasıl bir hata alıyorsunuz

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