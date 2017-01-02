LG G3 4.5G nasıl kapatılır ve 3G nasıl açılır

LG G3 modelinde 4.5G nasıl kapatılır diye merak ediyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.

4.5G ile internet hızı inanılmaz derecede hızlandı.Bu hızlanmanın tabikide dezavantajlarıda bulunmaktadır.Örnek vermek gerekirse 3G zamanında 1 yada 2 GB’lık internet paketiniz rahatlıkla yetiyordu ama 4.5G’ye geçinde paketiniz yetmeme ihtimali çok yüksektir.Bunun sebebi ise mesela youtube’da bir video açtığınızda kısa süreli izleyeceksiniz fakat internetiniz hızlı olduğu için tüm videoyu yükleyecektir.Bu video HD olduğunu düşünürsek 2 GB’ı doldurmanız birkaç video ile gerçekleşebilir.

Takipçilerimizden Merve, LG G3 modelini uzun zamandır kullandığını ve heray kota aşımında dolayı fazla fatura ödediğini yazmıştır.LG G3 4.5G nasıl kapatılır konusunda sizlere yardımcı olmak istiyoruz.Aşağıdaki adımları uygulayarak bir kaç basit işlem ile 4.5G‘yi kapatabilirsiniz.

Telefonun en üst kenarından başlayarak, parmağınızı ekran üzerinde aşağıya doğru sürükleyin.

Ayarlar ikonu’na basın.

Ağlar‘a basın.

İnternet paylaşımı & Ağlar‘a basın.

Mobil şebekeler‘e basın.

Ağ Modu‘na basın.

Bu adımlardansonra 4 adet seçenek karşınıza çıkacaktır.Bu seçeneklerin anlamlarını yazıyoruz.Siz kendinize göre uygun olanı seçebilirsiniz.

Otomatik GSM/WCDMA/LTE‘yi seçerseniz, bulunduğunuz yerin 3G veya 4G-kapsama alanında bulunup bulunmamasına bağlı olarak, telefonunuz otomatik olarak bu üç şebeke türü arasında bağlantı sağlayacaktır.

Otomatik GSM/WCDMA‘yı seçerseniz, bulunduğunuz yerin 3G-kapsama alanında bulunup bulunmamasına bağlı olarak, telefon otomatik olarak bu iki şebeke türü arasında değişim yapacaktır.

Yalnızca WCDMA‘yı seçerseniz, telefon sadece 3G-kapsama alanında bulunduğu müddetçe şebekeye bağlanacaktır.

Yalnızca GSM‘yi seçerseniz, daha yüksek veri hızına ulaşabilmeniz mümkün değildir.

3G’yi kullanmadan önce, aboneliğinizi etkinleştirmiş olmanız gerekmektedir

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