Lenovo ZUK Edge özellikleri,yorumları ve fiyatı

Lenovo’nun yeni modeli ZUK edge sessiz sedasız tanıtıldı.Lenovo akıllı telefon dünyasında başarılı modelleri ile dikkatleri üzerine çekmektedir.Lenovo ZUK edge özelliklerine kısaca bakalım.

İlk olarak karşımızda 5.5 inçlik gayet büyük bir ekran görmekteyiz.Bu ekran 401 PPI Piksel yoğunluğun sahip bir IPS LCD ekranı yer almaktadır.Tasarım olarak baktığımızda ise ekran/gövde oranı olarak yüzde 78.33’lük başarılı bir oran görmekteyiz.Şarj kısmına geldiğimizde ise 3100 mAh‘lık bir batarya görüyoruz.Malesf değiştirebilir bir bataryasıda bulunmamaktadır.Hızlı şarj desteğininde olduğunuda not düşelim.Lenovo ZUK Edge kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 13 megapiksellik bir arka kamerası ve 8 megapiksellik ön kamerası bulunmaktadır.Video kayıt özelliği olarak ise 2160p (Ultra HD) 4K çözünürlüğünde kayıt yapmaktadır.Ön kamera ile 1080p HD kayıt yapabilmektedir.

Ön kameranın diyafram açığı ise 2.2’dir.İşlemci gücüne baktığımızda ise 2.35 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 812 yonga seti bulunmaktadır.4 GB RAM‘i ile ne kadar hızlı bir telefonu ortadadır.64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor.Malesef microSD hafıza kartı takılamamaktadır.İnternette sörf yapmayı seviyorsanız Lenovo ZUK edge modelinde CAT 12 sınıfı teknoloji bulunmaktadır.Parmak izi okuyucu özelliği ile teknoloji tutkunlarının dikkatini çekmiştir.

Lenovo ZUK edge modeli Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda ise malesef net bir bilgi bulunmamaktadır.İlerleyen zamanlarda bu konu hakkında bilgiler gelmeye başlayacaktır.Lenovo ZUK edge yurtdışı fiyatı 330 dolar civarında olabileceği belirtilmektedir.

Lenovo ZUK edge modeli hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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