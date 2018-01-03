Lenovo Yoga Book nasıl?

Mobil verimlilik, Windows’la birlikte Lenovo Yoga tableti, daha önce görmediğiniz gibi 2’si 1 arada bir tabletle yeni bir döneme giriyor.

Gerçek Kalem ile daha iyi çizimler yapın. Halo klavyesi ile daha iyi yazın. Bu Windows 2’de birinde farklı daha iyi çalışıyor.

Elinizin sık sık ekranı engellediği çoğu tabletten farklı olarak. 2048 düzeyindeki basınca duyarlılığı ile bunu Gerçek Kalem ile birleştirin ve sanatsal ilham geldiğinde kapanırsınız.

Lenovo Yoga (Windows) tableti, Eylül 2016’da piyasaya sürüldü. Tablet, 1200 piksele 1920 piksel çözünürlüğe sahip 10.10 inç ekran ile birlikte geliyor.

Lenovo Yoga (Windows), 2.4GHz dört çekirdekli Intel Atom x5-Z8550 İşlemci işlemcisi ile güçlendirilmiştir ve 4GB RAM ile birlikte gelir. Tablet, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği paketliyor. Kameralar açısından Lenovo Yoga (Windows) arkadaki 8 megapikselli birincil kamera ve selfieler için 2 megapiksellik bir ön kamera kullanıyor.

Lenovo Yoga (Windows), Windows 10’u çalıştırır ve 8500mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışır. 256.00 x 170.80 x 9.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerindedir ve 690.00 gram ağırlığındadır.

Lenovo Yoga (Windows), bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) tabletidir. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, USB OTG ve 3G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.

Açıldığında yalnızca 0,16 inç (4.05 mm) kalınlıkta bir kalem daha incedir. Sadece 1,5 lbs (690 g) ağırlığında. Tek bir şarjla 13 saate kadar pil ömrü. Yoga nerede olursanız olun yaratıcılığınızı kullanmanızı sağlar.

İnce Beyaz, Yakut Kırmızı ve Karbon Siyah – şık tasarımı, birinci sınıf materyalleri ve renk seçenekleri sayesinde kafaları yaptığınızda döndürmeyi bekleyebilirsiniz.

Ciddi işler yapmak istiyorsanız, Yoga Kitabı’nı açın ve kullanın kullanımı oldukça kolaydır. Halo klavyesiyle yazın. Sihir gibi, sadece ihtiyacın olduğunda ortaya çıkar. Haptik geribildirim, otomatik tamamlama, otomatik düzeltme ve kısayollar sizi üretken kılan yazım deneyimini doğal hissettirir. Klavyenizi ağırlığı hissetmeden herhangi bir yere getirin.

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