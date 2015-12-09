Lenovo Vibe X2 Mesaj Engelleme Nasıl Yapılır ?

Lenovo Vibe X2 modeli, tasarım ve teknik özellikleri bakımından, markanın diğer modellerine oranla çok gelişmiş bir model. Aynı zamanda, Vibe X2 Modelinde şimdiye kadar olmayan teknik özellikler de var. Lenovo kendini bu alanda çok geliştirdi. Gerek Tasarımı, gerek donanım ve İşletim sistemi özellikleri ve Kamera ayarlarıyla beraber, kullanıcıları son derece Teknik bir telefon sundu.

Lenovo Vibe X2 Mesaj Engelleme

Lenovo modelinde uygulama indirmenize gerek yok. Direkt olarak Telefon içerisinde yer alan Menü ayarlarından bunu yapmak mümkün olacak.

– Rehber bölümüne girelim

– Çağrı Ayarları

– Sesli Arama Ayarları yazan bölüne gelelim

– Engelleyeceğiniz Numarayı seçin. Sonrasında onaya basın

– Sizden bir Şifre isteyeceek

– Şifreyi belirledikten sonra artık size gelen mesajları telefon otomatik olarak silecek

Lenovo Vibe X2 Modeli teknik özellikleriyle beraber, kullanıcılar için şimdiye kadar sunmadığı özellikleri vermiş oluyor. Ayrıca sizi rahatsız eden numaraları da engelleyerek, o kişiden gelen mesajların size gelmeden silinmesini sağlayın.

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