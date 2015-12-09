Lenovo Vibe X2 Mesaj Engelleme Nasıl Yapılır ?
Lenovo Vibe X2 modeli, tasarım ve teknik özellikleri bakımından, markanın diğer modellerine oranla çok gelişmiş bir model. Aynı zamanda, Vibe X2 Modelinde şimdiye kadar olmayan teknik özellikler de var. Lenovo kendini bu alanda çok geliştirdi. Gerek Tasarımı, gerek donanım ve İşletim sistemi özellikleri ve Kamera ayarlarıyla beraber, kullanıcıları son derece Teknik bir telefon sundu.
Lenovo Vibe X2 Mesaj Engelleme
Lenovo modelinde uygulama indirmenize gerek yok. Direkt olarak Telefon içerisinde yer alan Menü ayarlarından bunu yapmak mümkün olacak.
– Rehber bölümüne girelim
– Çağrı Ayarları
– Sesli Arama Ayarları yazan bölüne gelelim
– Engelleyeceğiniz Numarayı seçin. Sonrasında onaya basın
– Sizden bir Şifre isteyeceek
– Şifreyi belirledikten sonra artık size gelen mesajları telefon otomatik olarak silecek
Lenovo Vibe X2 Modeli teknik özellikleriyle beraber, kullanıcılar için şimdiye kadar sunmadığı özellikleri vermiş oluyor. Ayrıca sizi rahatsız eden numaraları da engelleyerek, o kişiden gelen mesajların size gelmeden silinmesini sağlayın.
Ali Rıza besir
2 Haziran 2017 at 18:52
Lenovo konusundaki görüşlerim maalesef çok olumsuz öncelikle resimleri kaydırma ikinci olarak yazı yazmak bir ölüm üçüncü kamara zayif yazilm diğer telefonlara göre son derece yabancı Tutuk bir telefon hiç sevmedim
Ali Rıza besir
2 Haziran 2017 at 18:54
Son derece kötü