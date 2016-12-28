Lenovo P2 teknik özellikleri ve yorumları

Lenovo P2 nasıl bir telefon diye internette araştırma yapıyorsanız bu yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

Akıllı telefonların en büyük dezavantajlarından bir tanesi ise kesinlikle şarj sürelerinin az gitmesidir.Telefon ne kadar yüksek performanslı olursa olsun şarj süresi maksimum 1 gün gitmedir.Aktif telefon kullanıcıları bu sorunları genellikle taşınabilir şarj cihazları ile gidermeye çalışmaktadır.Tabi bu yöntemde bir yere kadar devam etmektedir.Ekstradan yanınızda telefon kadar bir cihaz taşımak kolay olmamaktadır.Telefon üreticileri bu sorunları yüksek kapasiteli bataryalar ile gidermeye çalışmaktadır.Bugün sizlere Lenovo P2 modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.Bu telefonun en dikkat çeken tarafı ise kesinlikle batarya kapasitesinin 5100 mAh olmasıdır.

Gelelim Lenovo P2 özelliklerine

Lenovo P2 modeli 5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir AMOLED ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 71.72’lik gayet tatmin edici bir oran gözükmektedir.Konumuzun başındada belirttiğimiz gibi 5100 mAh‘lık bataryası ise ortalama 78 saatlik bir kullanımı hedeflemektedir.Değiştirebilir bir bataryası olmadığını ve hızlı şarj desteğininde bulunduğunu belirtelim.Lenovo P2 işlemci gücüne baktığımızda ise 2.0 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile gayet hızlı bir telefon olduğunu belirtelim.

32 GB’lık dahili depolama hafızasının yanı sıra microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.Lenovo P2 kamerası kaç megapiksel diye soruyorsanız 13 megapiksellik bir arka kamerası ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.Video çekimi olarak 1080p Full HD kayıt yapabilmektedir.Ayrıca Lenovo P2 modelinde Yavaş çekim özelliği (Slow motion video) bulunmaktadır.Batarya kapasitesi büyük olduğu için hemen aklınıza ağır bir telefon gibi gelecektir.Fakat bu telefonun ağırlığı sadece 177 Gram’dır.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 6 sınıfını desteklemektedir.Yani saniyede 300 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.

Akıllı telefonlarda genellikle radyo bulunmuyor.Lenovo P2 modelinde radyo var mı diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.Parmak izi okuyucusu ile Lenovo P2 oldukça dikkat çekici bir model olduğunu belirtelim.

Lenovo P2 modeli satış fiyatı ise 1699 TL’dir.

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