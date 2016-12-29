Lenovo P2 parmak izi ekleme ve silme

Lenovo P2 modelinde parmak izi nasıl eklerim diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Lenovo P2 modeli tanıtıldıktan sonra birçok kişi bu modeli incelemeye başladı.Tabi bu telefonu öne çıkartan özellik ise 5100 mAh’lık bir bataryası olmasıdır.Lenovo P2 modeli alan bir ziyaretçimiz bizden telefona parmak izi tanıtma işlemi nasıl yapabileceği konusunda yardım istemiştir.Teknoscrool.com olarak bu konuyu cevaplayarak sizlerinde bilgilenmesi için konuyu sitemizde açmak istedik.

Parmak izi ile ekran kilidi açma yada diğer güvenlik için kullanmak en etkili seçeneklerdendir.Parmak izi hem hızlı hem güvenilir olduğu için birçok kişi bu özelliği kullanmaktadır.

Lenovo P2 parmak izi ekleme nasıl yapılır?

İlk olarak Ayarlar-Güvenlik-Parmak izi-Parmak izi ekle adımlarını takip ediniz.Ekran size verilen talimatları takip ediniz.

Not: Parmak iziyle bağlantılı işlevleri kullanabilmeniz için bir kilit ekranı modeli,PIN veya parola gereklidir.ekran kilidini ayarlamak için Ayarlar-Güvenlik-Ekran kilidi seçimlerini yapınız.

Lenovo P2 Parmak izinizi silmek için ise Ayarlar-Güvenlik-Parmak izi adımlarını takip edin ve silmek istediğiniz parmak izine basınız.Son olarak sil sekmesine basmanız yeterli olacaktır.

Lenovo P2 yorumları

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